Ρεκόρ εσόδων κατέγραψε η βιομηχανία των ιαπωνικών anime

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Η βιομηχανία ιαπωνικών anime σημείωσε ανάπτυξη 15,8%, φτάνοντας τα 28,18 δισεκατομμύρια δολάρια (4,45 τρισεκατομμύρια γεν) το 2025. Η άνοδος προήλθε τόσο από την εγχώρια όσο και από τις διεθνείς αγορές.

Japan’s Anime Market Hits Record $28.2 Billion as Local Sales Surge https://t.co/o9GnYXj5iF October 30, 2026

Ο Hasegawa Masahiro, αρχισυντάκτης της ετήσιας «Έκθεσης για τη Βιομηχανία των Anime» (Anime Industry Report) της Ένωσης Ιαπωνικών Κινουμένων Σχεδίων (AJA), παρουσίασε τα προκαταρκτικά στοιχεία στην αγορά περιεχομένου TIFFCOM, που πλαισιώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο (TIFF). Τα τελικά στοιχεία θα περιλαμβάνονται στην έκδοση της έκθεσης για το 2026, η οποία θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο.

Ο ρυθμός ανάπτυξης σημείωσε επίσης επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας οριακά το 15,7% που καταγράφηκε το 2024. Τα έσοδα από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 17,2%, φθάνοντας τα 2,54 τρισεκατομμύρια γεν (16,1 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ η εγχώρια αγορά αναπτύχθηκε κατά 14,1%, στα 1,91 τρισεκατομμύρια γεν (12,1 δισεκατομμύρια δολάρια). Το μερίδιο του εξωτερικού στο σύνολο ανήλθε στο 57,1%, από 56,5% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα.

Σημαντικό μέρος της ανόδου προήλθε από την εγχώρια αγορά. Η εγχώρια ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 4,6% το 2024 –με βάση αναθεωρημένα στοιχεία για το 2023.

Η AJA αποτιμά τα έσοδα του κλάδου με δύο τρόπους. Το ευρύτερο μέγεθος εκτιμά τις δαπάνες των καταναλωτών για οτιδήποτε σχετίζεται με το anime –από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τις υπηρεσίες streaming, μέχρι τα εμπορεύματα, τη μουσική και τις ζωντανές εκδηλώσεις. Ένας πιο περιορισμένος δείκτης καταγράφει τα έσοδα που αποκομίζουν τα ίδια τα στούντιο παραγωγής animation. Το συγκεκριμένο μέγεθος αυξήθηκε κατά 8,4%, φτάνοντας στο ποσό-ρεκόρ των 505,5 δισ. γεν (3,2 δισ. δολάρια) –ρυθμός ελαφρώς πιο αργός σε σχέση με την ανάπτυξη της τάξης του 9,1% που σημειώθηκε το 2024.

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