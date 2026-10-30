Κυβερνοεπιθέσεις-μαμούθ σε Binance, Polymarket και αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικών – «Φτερά» έκαναν δισεκατομμύρια, διέρρευσαν δεδομένα 41.000 υπαλλήλων

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Τρεις μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις, με στόχους από τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων μέχρι κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει χαμό στις αγορές.

Η Binance βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή παραβίαση ασφαλείας, με τις αναφερόμενες απώλειες να φτάνουν τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, η Polymarket είδε πορτοφόλια χρηστών να αδειάζουν από εκατομμύρια δολάρια, ενώ χάκερ υποστηρίζουν ότι απέκτησαν προσωπικά δεδομένα περισσότερων από 41.000 εργαζομένων του αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Τα περιστατικά, αν και αφορούν διαφορετικούς στόχους και μεθόδους, αναδεικνύουν μια κοινή πραγματικότητα: ο κυβερνοχώρος μετατρέπεται σε πεδίο οικονομικής και γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Η προστασία των χρηματοοικονομικών συστημάτων, των προσωπικών δεδομένων και των κρατικών υποδομών αποτελεί πλέον ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, καθώς οι επιπτώσεις μιας ψηφιακής επίθεσης μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα όρια ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.

Το χτύπημα-μαμούθ στην Binance: Απώλειες 6,3 δισ. δολαρίων

Στο επίκεντρο της μεγαλύτερης από τις τρεις υποθέσεις βρίσκεται η Binance, η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Η κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις αναφορές, την κλοπή περιουσιακών στοιχείων αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αναλυτές να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Οι εταιρείες ανάλυσης blockchain TRM Labs και Chainalysis συνέδεσαν την επίθεση με τη Βόρεια Κορέα. Ειδικότερα, η TRM Labs απέδωσε τη δράση στην ομάδα χάκερ TraderTraitor, η οποία συνδέεται με τη συγκεκριμένη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες στοχοποίησαν πορτοφόλια της Binance σε δέκα διαφορετικά blockchain και κατάφεραν να μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Η αρχική εκτίμηση της εταιρείας ήταν ότι η παραβίαση ξεκίνησε από έναν φορητό υπολογιστή μηχανικού της, ο οποίος είχε παραβιαστεί από τους επιτιθέμενους. Ωστόσο, η περαιτέρω διερεύνηση έδειξε ότι η επίθεση ήταν πολύ πιο σύνθετη και περιλάμβανε επιπλέον σημεία παραβίασης.

Η Binance ανέστειλε προσωρινά τις αναλήψεις, προκειμένου να περιορίσει τις εκροές κεφαλαίων, ενώ ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις δεν επηρεάστηκαν και ότι τα χρήματα των χρηστών παραμένουν ασφαλή. Παράλληλα, ξεκίνησε συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων. Μέχρι την έκδοση της ανακοίνωσης, είχαν δεσμευθεί περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενες επιθέσεις που αποδόθηκαν στη Βόρεια Κορέα, μεταξύ των οποίων και η επίθεση στην πλατφόρμα Bybit το 2025, την οποία είχε αποδώσει στην Πιονγκγιάνγκ το αμερικανικό FBI.

Η νέα ανακοίνωση της Binance: «Δεχτήκαμε σύνθετη επίθεση, τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή»

Μετά τις αρχικές ενημερώσεις, η Binance εξέδωσε νέα ανακοίνωση, στην οποία περιέγραψε τη σοβαρότητα του περιστατικού και δεσμεύθηκε να καλύψει το σύνολο των απωλειών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η αρχική μας έρευνα υπέδειξε ότι το περιστατικό ασφαλείας ενδέχεται να αφορούσε έναν παραβιασμένο φορητό υπολογιστή. Ωστόσο, η περαιτέρω διερεύνηση αποκάλυψε επιπλέον σημεία παραβίασης. Πρόκειται για μια σύνθετη επίθεση και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου, για την επίλυση του ζητήματος. Συνεχίζουμε τη συλλογή στοιχείων και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες.

Η Binance θα καλύψει όλες τις απώλειες μέσω του ταμείου SAFU (Secure Asset Fund for Users – Ταμείο Ασφαλείας Περιουσιακών Στοιχείων Χρηστών) και των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή. Παραμένουμε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για την επανέναρξη των αναλήψεων εντός 45 ωρών. Οι καταθέσεις δεν έχουν επηρεαστεί. Οι εκροές κεφαλαίων ανεστάλησαν όταν διακόψαμε προσωρινά την υπηρεσία αναλήψεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για τη δέσμευση πολλών από τα επηρεαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, έχοντας ήδη δεσμεύσει ποσό ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ενημερώσεις μέσω των επίσημων καναλιών της Binance, καθώς θα γίνονται διαθέσιμες περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες».

Η εταιρεία επιχείρησε έτσι να καθησυχάσει τους πελάτες της, αναλαμβάνοντας την οικονομική ευθύνη για τις απώλειες και διαβεβαιώνοντας ότι η αποκατάσταση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Polymarket: Εκατομμύρια δολάρια έκαναν φτερά από ψηφιακά πορτοφόλια

Το δεύτερο περιστατικό αφορά την Polymarket, τη διεθνή πλατφόρμα αγορών προβλέψεων, η οποία επίσης βρέθηκε στο στόχαστρο χάκερ.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση χρημάτων από τα πορτοφόλια ορισμένων χρηστών. Οι συναλλαγές διακόπηκαν προσωρινά, ενώ η εταιρεία διερευνούσε το περιστατικό, προκαλώντας αντιδράσεις από χρήστες που ανέφεραν απώλειες ακόμη και μέσω της πλατφόρμας X.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Bubblemaps, περίπου 700 χρήστες φαίνεται να επηρεάστηκαν, με τα ποσά που εκλάπησαν να υπολογίζονται σε περίπου 2,7 εκατομμύρια δολάρια.

Η Polymarket δεν αποκάλυψε τον ακριβή αριθμό των χρηστών που επλήγησαν ούτε το συνολικό ύψος των απωλειών, δεσμεύθηκε όμως να επιστρέψει τα χρήματα που χάθηκαν. Οι συναλλαγές στην πλατφόρμα ξεκίνησαν εκ νέου μετά τη διακοπή.

Το περιστατικό δεν ήταν το πρώτο για την εταιρεία. Τον Ιούνιο του 2026 είχε σημειωθεί ακόμη μία παραβίαση ασφαλείας, η οποία είχε προκαλέσει απώλειες άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η νέα επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Polymarket αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Τον Αύγουστο του 2026 συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματοδοτικό γύρο υπό την ηγεσία της 1789 Capital, στην οποία είναι συνεργάτης ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την αποτίμησή της να φτάνει τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο στόχαστρο και η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Το τρίτο περιστατικό αφορά έναν από τους πλέον ευαίσθητους κρατικούς μηχανισμούς των ΗΠΑ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security).

Μια ομάδα χακτιβιστών με την ονομασία «Department of Peace» υποστήριξε ότι απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα περισσότερων από 41.000 εργαζομένων του υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών αριθμών και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Distributed Denial of Secrets, ο οποίος δημοσίευσε τα δεδομένα που διέρρευσαν στον ιστότοπό του, οι δράστες αξιοποίησαν τη χρήση της υπηρεσίας ενιαίας σύνδεσης της Okta από το υπουργείο για να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες.

Τα στοιχεία αφορούν εργαζομένους σε κρίσιμες υπηρεσίες που υπάγονται στο DHS, μεταξύ των οποίων η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών, καθώς και οι Εσωτερικές Έρευνες Ασφαλείας.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε παραβίαση και ανακοίνωσε ότι εργάζεται ενεργά για την αντιμετώπισή της.

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