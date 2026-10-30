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30.10.2026 13:02

Ο Νίκος Παντελής νιώθει άβολα στο Allwyn Game Time

30.10.2026 13:02
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  • Ο δημοφιλής κωμικός και παρουσιαστής μιλάει για τη λάντζα στο Λονδίνο και τον ρόλο του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο ξεκίνημά του

Αυτή τη φορά, ο Νίκος Παντελής άλλαξε ρόλο! Ο stand-up comedian και παρουσιαστής του «Νιώθοντας άβολα» του Eurohoops, powered by Allwyn, άφησε για λίγο τις άβολες ερωτήσεις και κάθισε ο ίδιος στη θέση του συνεντευξιαζόμενου στο Allwyn Game Time.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, μίλησε για τον χωρισμό του και την ανεργία που τον οδήγησαν στην κωμωδία, θυμήθηκε την εποχή που δούλευε λάντζα στο Λονδίνο και αποκάλυψε τον ρόλο που έπαιξε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο ξεκίνημά του.

Έχρισε τον Κώστα Αντετοκούνμπο πιθανό stand-up comedian, ενώ αποκάλυψε ότι ο Κόντι Μίλερ ΜάκΙνταϊρ ήταν ο καλεσμένος που κατάφερε να «γυρίσει» το παιχνίδι και να κάνει εκείνον να νιώσει πραγματικά… άβολα.

Και επειδή το ρίσκο δεν τον φοβίζει, έβαλε στη wishlist του για μελλοντικές συνεντεύξεις τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Εργκίν Αταμάν και Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δηλώνοντας έτοιμος να πάει… all in ή αλλιώς Allwyn!

Το φινάλε είχε έντονο ερυθρόλευκο χρώμα, με τον Νίκο Παντελή να αποδεικνύει ότι είναι πραγματικό «ζωντανό αρχείο» του Ολυμπιακού. Στο challenge της Χριστίνας Βραχάλη κλήθηκε να θυμηθεί τους αριθμούς που φορούσαν στις φανέλες τους παλιοί παίκτες των «ερυθρόλευκων» και πέρασε το τεστ με εντυπωσιακή άνεση.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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