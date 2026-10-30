Εντοπίστηκε νεκρός 30χρονος στη Ραφήνα

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Ενας άνδρας ηλικίας 30 ετών, εντοπίστηκε νεκρός το πρωί στην Λεωφόρο Φλέμινγκ, στην περιοχή της Ραφήνας.

Σύμφωνα με το Irafina, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αυλή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας με τα αίτια του θανάτου του να παραμένουν άγνωστα.

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