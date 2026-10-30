search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 15:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 14:01

Εντοπίστηκε νεκρός 30χρονος στη Ραφήνα

30.10.2026 14:01
ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ενας άνδρας ηλικίας 30 ετών, εντοπίστηκε νεκρός το πρωί στην Λεωφόρο Φλέμινγκ, στην περιοχή της Ραφήνας.

Σύμφωνα με το Irafina, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αυλή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας με τα αίτια του θανάτου του να παραμένουν άγνωστα.

Διαβάστε επίσης

Γλυφάδα: «Είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει» λέει η πρώην σύντροφος του αξιωματικού του Π.Ν. – Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη

Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει 92χρονη με 87% αναπηρία – Για «βαρβαρότητα» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ

Λίρες, μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα και… αξεσουάρ: Τι εντόπισε η Αστυνομία στις έρευνες για το κύκλωμα του «Mr Χωριάτικο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο ΠΣ: Η κυβέρνηση νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη – Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Οι πέντε τροφές που δεν αφήνουν μυαλό και καρδιά να γεράσουν

Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις εκπροσώπων της εταιρείας με Βουρλιώτη για την επαναλειτουργία των καταστημάτων – Στο επίκεντρο η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Καμία σχέση η ομιλία Καραμανλή με την κριτική Σαμαρά – Δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xatzidakis dora karatzaferis temponeras
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ που φοβάται το Μαξίμου, ο ρόλος Χατζηδάκη για Μπεκίρη, η Ντόρα και το βιβλίο της, η ιδέα Καρατζαφέρη και το κόλλημα Τεμπονέρα με το 2015

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 15:24
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο ΠΣ: Η κυβέρνηση νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη – Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Οι πέντε τροφές που δεν αφήνουν μυαλό και καρδιά να γεράσουν

1 / 3