Λίρες, μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα και… αξεσουάρ: Τι εντόπισε η Αστυνομία στις έρευνες για το κύκλωμα του «Mr Χωριάτικο»

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Ενα πολυσύνθετο δίκτυο 430 εταιρειών με σκοπό την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοινωθέν της, έκανε γνωστό το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, αλλά και όσα κατέσχεσε κατά τις έρευνες, μεταξύ των οποίων χρηματικά ποσά, ρολόγια, πολυτελή αυτοκίνητα και χρυσές λίρες.

Ηδη έχουν συλληφθεί 59 άτομα, τα οποία εξακολουθούν να καταθέτουν στον ανακριτή, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 149 πρόσωπα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η οικονομική ζημία από τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς υπολογίζεται σε περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ.

Οπως αναφέρει η αστυνομία, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2016, αξιοποιώντας εκατοντάδες εταιρικά σχήματα και παρένθετα πρόσωπα, προκειμένου να αποκρύπτει τους πραγματικούς διαχειριστές και να συσσωρεύει χρέη εκατομμυρίων ευρώ.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Τρίπολη, Πάτρα και Κόρινθο. Συνολικά συνελήφθησαν 59 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Το δίκτυο των 430 εταιρειών και οι «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει και αξιοποιούσαν 430 αλληλοσυνδεόμενα εταιρικά σχήματα. Από αυτά, τα 340 φέρονται να χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο ενός οργανωμένου μηχανισμού αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.

Οι εταιρείες εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων. Για να αποκρύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα, χρησιμοποιούνταν παρένθετα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», οι οποίοι εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές, χωρίς να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο.

Το επιχειρηματικό δίκτυο είχε αναπτυχθεί σε κλάδους με υψηλό κύκλο εργασιών, όπως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία, ενώ το επιχειρηματικό της δίκτυο εκτεινόταν κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Λάρισα και την Κόρινθο.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός της φοροδιαφυγής

Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικά χρέη, αντικαθιστούνταν από νέα επιχειρηματική οντότητα, η οποία συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα, υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές παρέμεναν στις παλαιές εταιρείες, οι οποίες δεν διέθεταν ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής, ενώ οι δραστηριότητες συνεχίζονταν μέσω νέων σχημάτων.

Οι οφειλές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, την απλήρωτη φορολογία, όπως ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, τη μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων από τη μισθοδοσία εργαζομένων, αλλά και τη μη καταβολή μισθωμάτων προς δήμους και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για την παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.

Στις οφειλές περιλαμβάνονταν ακόμη ποσά από επιστρεπτέες προκαταβολές που δεν αποδόθηκαν, παρά τις σχετικές υποχρεώσεις.

Πολυτελή ακίνητα, οχήματα και ύποπτες συναλλαγές

Την ίδια στιγμή, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να επέκτειναν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να αποκτούσαν ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αγόραζαν πολυτελή αυτοκίνητα και να επένδυαν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, διατηρώντας τρόπο ζωής που δεν συμβάδιζε με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν συναλλαγές για την απόκτηση ακινήτων αξίας από εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια ευρώ, καθώς και αγορές πολυτελών οχημάτων αξίας έως 665.500 ευρώ.

Για την υποστήριξη του μηχανισμού φέρεται να χρησιμοποιούνταν 32 διευθύνσεις στην Αττική ως κοινές εικονικές εταιρικές έδρες, ενώ καταρτίζονταν έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις και δικαιολογητικά για τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αξιοποιούνταν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συσκευές POS, διατραπεζικές μεταφορές και εικονικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, με σκοπό την απόκρυψη των πραγματικών οικονομικών ροών, των δικαιούχων και της φορολογητέας ύλης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, η ζημία από τη συστηματική μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι προσαυξήσεις.

Από το ποσό αυτό, τα 38.177.451,83 ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ τα υπόλοιπα 38.782.843,59 ευρώ αντιστοιχούν σε οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών, για τις οποίες εντοπίστηκαν οικονομικά στοιχεία, φτάνει τα 95.557.335,09 ευρώ, με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026.

Από δειγματοληπτικούς οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για τις φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως το 2025, προέκυψαν επίσης ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ και μη δηλωθεισών ή αποκρυβεισών φορολογητέων εκροών ύψους 43.295.172,62 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, με τα σχετικά ποσά φόρων να ανέρχονται συνολικά σε 11.757.434,91 ευρώ. Οι φορολογικοί έλεγχοι βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Τι κατασχέθηκε στην αστυνομική επιχείρηση

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:

528.687,38 ευρώ σε μετρητά, σε ευρώ και ξένα νομίσματα, καθώς και δύο επιταγές συνολικής αξίας 70.000 ευρώ.

18 οχήματα, εκ των οποίων 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα.

Επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ.

Ρολόγια και κοσμήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας 500.000 ευρώ.

15 νομίσματα χρυσού χρώματος.

Εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, συσκευές POS και μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων.

Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης.

Ιδιόχειρες σημειώσεις και έγγραφα με στοιχεία εταιρειών, προσώπων, οικονομικών συναλλαγών, εισπράξεων και πληρωμών.

Επιπλέον, βρέθηκαν δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι, μία μεταλλική σιδερογροθιά και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σημαντικά ευρήματα είχαν καταγραφεί και σε προγενέστερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο στη Ρόδο, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, όπου είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ, καθώς και κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που συνδέθηκαν με την υπόθεση.

Δεσμεύτηκαν εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί

Στο πλαίσιο των οικονομικών ερευνών δεσμεύτηκαν άμεσα 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση 130 τραπεζικών λογαριασμών νομικών προσώπων και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διακεκριμένη πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για επιμέρους αδικήματα κατά περίπτωση.

Οι 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτές, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.

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