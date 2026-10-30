Έκρηξη στην Πλάκα: Μετά το βαρύ κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη

Takeaways by to pontiki AI Τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη της 21ης Σεπτεμβρίου στην Πλάκα, που προκάλεσε τον θάνατο έξι ατόμων, αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του συμβάντος.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις στους κατηγορούμενους για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων εμπρησμός, έκρηξη και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι κατηγορούμενοι παρέχουν αντικρουόμενες εκδοχές για τα γεγονότα μέσα στο κτίριο, με τον έναν να αρνείται ότι έκοψε τον σωλήνα φυσικού αερίου και τους άλλους να δηλώνουν άγνοια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φονική έκρηξη σημειώθηκε περίπου πέντε ώρες μετά την αφαίρεση χαλκοσωλήνα από το κτίριο.

Οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για διάφορα ποινικά αδικήματα, όπως κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών.

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Ένοχος ένοχον ου ποιεί, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Ωστόσο, μετά το βαρύ κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη της 21ης Σεπτεμβρίου στην Πλάκα φαίνεται ότι προσπαθούν ο ένας να ρίξει την ευθύνη στον άλλο για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση πλέον παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των τριών ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία, έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 συλληφθέντες ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον και δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη μέσα και έξω από το κτίριο. Μέσα στο κτίριο φαίνεται να μπήκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους, ενώ ο τρίτος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Ο ένας από τους δύο Έλληνες υποστηρίζει ότι μπήκε στο κτίριο, ωστόσο αρνείται ότι έσπασε τον σωλήνα του φυσικού αερίου λέγοντας ότι «εγώ μπήκα μέσα αλλά δεν έσπασα τον σωλήνα. Τον σωλήνα μου τον έδωσε ο Αλβανός αλλά δεν είδα από που τον είχε κόψει. Από το κτίριο φύγαμε με τα πόδια».

Από την πλευρά του, ο Αλβανός κατηγορούμενος αρνείται ότι γνωρίζει οτιδήποτε για τον σωλήνα, λέγοντας ότι είδε τον συγκατηγορούμενό του να κρατά κάτι που έμοιαζε με αυτόν. «Εγώ δεν ξέρω κάτι για τον σωλήνα. Είδα τον Έλληνα να κρατάει κάτι που έμοιαζε με σωλήνα. Δεν ξέρω πού τον βρήκε» φέρεται να είπε. Ο τρίτος κατηγορούμενος, που φαίνεται ότι έκανε τον τσιλιαδόρο, υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη στο εσωτερικό του κτιρίου: «Όταν βγήκαν έξω οι δύο είδα ότι ο ένας κράταγε ένα καρότσι και ο άλλος κράταγε κάτι σαν λοστό, κάτι που έμοιαζε με σωλήνα. Δεν ξέρω τι έκαναν μέσα στο κτίριο».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για σειρά αδικημάτων και ότι είχαν συλληφθεί πάνω από 50 φορές για κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες. Από τα στοιχεία της έρευνας, περίπου 5 ώρες μετά την αφαίρεση του χαλκοσωλήνα σημειώθηκε η φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στο ηλικιωμένο ζευγάρι των Ελλήνων που ζούσε στον πρώτο όροφο και στους 4 Αμερικάνους που φιλοξενούνταν στο Airbnb του δεύτερου ορόφου.

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