Παύλος Ασλανίδης: «Οι εκταφές δεν γίνονται επειδή δεν πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο – Ο Φλωρίδης να σταματήσει να υβρίζει τα παιδιά μας» (video)

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Στις εκταφές θυμάτων των Τεμπών, οι οποίες έχουν «παγώσει», αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου πληγέντων δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Παύλος Ασλανίδης.

«Οι εκταφές δεν γίνονται επειδή δεν πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν θέλουν, να τους δώσουμε εμείς τα 393 ευρώ/ώρα για αυτή τη δουλειά», τόνισε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) στην εκπομπή «Εφ’ όλης της ύλης» στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100.

Αναφερόμενος στο τι προκάλεσε την έκρηξη, σημείωσε ότι «το ξυλόλιο δεν το βρήκαμε εμείς αλλά το Χημείο του Κράτους. Εμείς αναγκαστήκαμε να γίνουμε ντετέκτιβ, CSI Τέμπη για να βρούμε την αλήθεια».

Σχολιάζοντας την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού να κατέβει στις εθνικές εκλογές, σχολίασε ότι «έκανε μεγάλο λάθος που αποφάσισε να κάνει πολιτικό κόμμα».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συλλόγου πληγέντων δυστυχήματος «Τέμπη 2023» αναφέρθηκε στη στάση της κυβέρνησης τριάμισι χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να μην καταφέρεται εναντίον των γονέων και συγγενών των θυμάτων.

«Ο Φλωρίδης καλά θα κάνει να σταματήσει να υβρίζει τα παιδιά μας», ο Παύλος Ασλανίδης.

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