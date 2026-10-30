Λήξη συναγερμού στην Ομόνοια για το ύποπτο χαρτοκιβώτιο, άνοιξαν οι δρόμοι

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Λήξη συναγερμού στην Ομόνοια, καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε χαρτοκιβώτιο που βρέθηκε στη συμβολή των οδών Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο εντοπισμός του χαρτοκιβωτίου είχε προκαλέσει κινητοποίηση των Αρχών, με την Τροχαία να προχωρά σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από την πλατεία Ομονοίας, στη Σατωβριάνδου από το ύψος της οδού Σωκράτους και στη Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης του ΤΕΕΜ, οι περιορισμοί άρθηκαν και η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.

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