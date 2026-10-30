Πεντάγωνο: Κορυφαίος στρατηγός πιάστηκε να διαρρέει απόρρητες πληροφορίες για Ουκρανία και Ιράν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην παραδοχή ότι διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με την Ουκρανία και το Ιράν σε δύο δημοσιογράφους διαφορετικών μέσων ενημέρωσης και μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, προχώρησε ο αντιστράτηγος του αμερικανικού στρατού Μπρετ Σίλβια, ο οποίος κατείχε την κορυφαία θέση στρατιωτικού σχεδιασμού στο Πεντάγωνο, σύμφωνα με εσωτερική έκθεση έρευνας που επικαλείται το Axios.

Ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Σίλβια, ο οποίος καρατομήθηκε τις προηγούμενες μέρες από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παραδέχθηκε τη διαρροή πληροφοριών σε βιντεοσκοπημένη κατάθεση, αφού προηγουμένως είχε αποτύχει σε τέσσερις εξετάσεις με ανιχνευτή ψεύδους.

Η εσωτερική έκθεση αναφέρει ότι ο στρατηγός αντιμετώπισε δυσκολίες σε επανειλημμένες εξετάσεις πολυγράφου και τον κατηγορεί για «μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Σίλβια συνεργάστηκε με τους ερευνητές, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις επαφές του με δημοσιογράφους, ενώ παρέδωσε και το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο για ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση.

Σκηνές από κατασκοπευτική ταινία

Σύμφωνα με την έκθεση και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι διαρροές φέρεται να ξεκίνησαν ήδη από τον Ιούνιο του 2025, πριν ακόμη επιβληθούν περιορισμοί στην πρόσβαση μεγάλων μέσων ενημέρωσης στο Πεντάγωνο.

Οι επαφές συνεχίστηκαν και μετά την εφαρμογή των περιορισμών, τόσο μέσω της εφαρμογής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Signal όσο και με προσωπική συνάντηση σε εστιατόριο της αλυσίδας Silver Diner, στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η συνάντηση στο εστιατόριο πραγματοποιήθηκε επειδή είχε ανακληθεί η άδεια πρόσβασης του συγκεκριμένου δημοσιογράφου στο Πεντάγωνο.

Κατά τη διάρκειά της, ο Σίλβια φέρεται να χρησιμοποίησε σημειώσεις που είχε κρατήσει κατά την εξέταση απόρρητης έκθεσης, προκειμένου να μεταφέρει προφορικά πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο δημοσιογράφος στον οποίο δόθηκαν οι πληροφορίες εργαζόταν για τη συγγραφή βιβλίου και είχε πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με τον στρατηγό.

Η έκθεση υπογραμμίζει, ακόμα, ότι ο Σίλβια δεν είχε συντονίσει τις συναντήσεις αυτές με το Γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων του Πενταγώνου, ούτε είχε ζητήσει να ελεγχθούν οι πληροφορίες πριν τις γνωστοποιήσει στον δημοσιογράφο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επικοινωνίες του στρατηγού μέσω Signal, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να διέγραψε σκόπιμα τα ίχνη των επαφών του με έναν από τους δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας τη διαγραφή ως ακούσιο λάθος.

Σύμφωνα με την έκθεση, κάποια στιγμή μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, ο Σίλβια έλαβε μηνύματα στην εφαρμογή από δημοσιογράφο, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιείται.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί το ακριβές περιεχόμενο της επικοινωνίας, εκτιμούσε όμως ότι σχετιζόταν με το Ιράν.

Όπως ανέφερε στους ερευνητές, δεν απάντησε στο μήνυμα και επέλεξε να το διαγράψει. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία αυτή, υποστήριξε ότι διέγραψε κατά λάθος ολόκληρη τη συνομιλία με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο.

Η διαγραφή είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν από την εφαρμογή, στο προσωπικό κινητό του τηλέφωνο, τόσο τα μηνύματα όσο και οι καταγραφές τηλεφωνικών κλήσεων μέσω Signal.

Σε άλλη περίπτωση, ο στρατηγός παραδέχθηκε ότι ήταν ένας από τους 20 αξιωματούχους που είχαν χρησιμοποιηθεί ως πηγές σε δημοσίευμα επικριτικό προς την ηγεσία του Πενταγώνου.

Η υπόθεση προκάλεσε και εσωτερικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της αποπομπής του Σίλβια.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο ασκών καθήκοντα υπουργού Στρατού, Άνταμ Τέλε, και το γραφείο του άσκησαν πιέσεις στο διακλαδικό επιτελείο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να εκδοθεί ανακοίνωση υποστήριξης προς τον στρατηγό.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στόχος ήταν να περιοριστεί η ζημιά από ενδεχόμενες μελλοντικές αποκαλύψεις σχετικά με διαρροές απόρρητων πληροφοριών. Όταν, ωστόσο, κάποιος από το υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε το επιτελείο για τους πραγματικούς λόγους της αποπομπής, η ανακοίνωση αποσύρθηκε.

Αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού αμφισβήτησε κατηγορηματικά την πληροφορία ότι το γραφείο του Τέλε είχε ζητήσει την έκδοση ανακοίνωσης υπέρ του Σίλβια.

«Πρόκειται για την τελευταία πράξη μιας συντονισμένης εκστρατείας ψευδών που έχει στόχο να προκαλέσει χάος», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ο ασκών καθήκοντα υπουργού Τέλε και το γραφείο του δεν υποστήριξαν την έκδοση οποιασδήποτε ανακοίνωσης σχετικά με τον αντιστράτηγο Σίλβια. Ολόκληρο αυτό το αφήγημα είναι ψευδές».

Διαβάστε επίσης

Κρεμλίνο: «Ανοιχτός σε διάλογο με όλους ο Πούτιν – Ο Ζελένσκι δεν έχει πάρει τηλέφωνο»

Η Νορβηγία «τρολάρει» τον Τραμπ για τον χαρακτηρισμό «χώρα απόπατος» – «Ελάτε στην καλύτερη… τουαλέτα του κόσμου»

Δημοσκόπηση «κόλαφος» στο Ισραήλ για Νετανιάχου: Η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης θέλει κυβέρνηση Άιζενκοτ με τη στήριξη αραβικού κόμματος