Δείτε ζωντανά τη «μονομαχία» Γεωργιάδη – Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων (Live)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση δημόσιου διαλόγου στο νοσοκομείο Χανίων που οργανώνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός έχει καλέσει στην εκδήλωση το σύνολο του προσωπικού του νοσοκομείου, και τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος και αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.