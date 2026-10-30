Δείτε ζωντανά τη «μονομαχία» Γεωργιάδη – Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων (Live)

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση δημόσιου διαλόγου στο νοσοκομείο Χανίων που οργανώνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός έχει καλέσει στην εκδήλωση το σύνολο του προσωπικού του νοσοκομείου, και τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος και αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση.