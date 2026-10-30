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Από τις αγορές δημιουργών μέχρι τις ιστορίες που κρύβονται σε ένα βιβλίο ή ένα παλιό κτίριο, ο Νοέμβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης έχει πολλές αφορμές για να βρεθούμε στην πιο ζωντανή γειτονιά της Αθήνας.

Το Creators’ Market και το Vintage Market φέρνουν κοντά ανεξάρτητους δημιουργούς και μικρά brands, ενώ το Nigerian Day & Festival και η Παριανή Γη μάς συστήνουν διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις.

Παράλληλα, δημιουργικά εργαστήρια, θεατρικές και λογοτεχνικές συναντήσεις, δράσεις κοινωνικής προσφοράς και πρωτοβουλίες βιωσιμότητας συνθέτουν ένα πρόγραμμα που δίνουν τον δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα στο πρόγραμμα του μήνα.

Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Εκδηλώσεις

Nigerian Day & Festival

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης υποδέχεται ξανά το Nigerian Day & Festival, σε μια ημέρα αφιερωμένη στον πολιτισμό της Νιγηρίας! Μουσική, χορός και παραδοσιακές γεύσεις συνθέτουν ένα πρόγραμμα που φέρνει το κοινό σε επαφή με τις πολιτισμικές εκφράσεις και τις παραδόσεις της χώρας.

Κυριακή 1/11 | 11:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Το προσωπικό του My Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης προσφέροντας δωρεάν, γρήγορες εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα B & C και σύφιλη, καθώς και ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής υγείας.

Δευτέρες 2, 16 & 30/11 | 11:00-15:00

Μικρό Φ

Είσοδος ελεύθερη

Repair Café

Μια ανοιχτή, συμμετοχική δράση αφιερωμένη στην επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την εκπαίδευση και το παιχνίδι. Αποτελεί μια πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, όπου οι κάτοικοι της Κυψέλης έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν μικροσυσκευές και υπολογιστές με τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών, παρατείνοντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων και μειώνοντας τα απόβλητα.

Τρίτη 3/11 | 10:00-16:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Creators’ Market

Το Creators’ Market επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για ένα τετραήμερο αφιερωμένο στο design και τις μικρές επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητα και τις ιδέες τους. Περισσότερες από 35 τοπικές επιχειρήσεις και δημιουργοί παρουσιάζουν χειροποίητα αντικείμενα, ξεχωριστά κοσμήματα, ρούχα και αξεσουάρ, κεραμικά, κεριά και καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Πέμπτη 5/11 έως Κυριακή 8/11 | Πεμπ. 14:00-21:00 & Παρ. – Κυρ. 12:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

Τετάρτες 4, 11, 18 & 25/11 | 14:00-17:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Victoria Hislop με τίτλο «Σκοτεινό Πέλαγος»

Η Victoria Hislop έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να παρουσιάσει το νέο της βιβλίο «Σκοτεινό Πέλαγος», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός, σε μια συζήτηση με τον δημοσιογράφο Μανώλη Πιμπλή. Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά.

Δευτέρα 9/11 | 19:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μία δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Τρίτη 10/11 | 09:30-13:00

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Vintage Market

Τρεις ημέρες αφιερωμένες στα vintage και τα reworked κομμάτια. Ένα μικρό και προσεκτικά επιλεγμένο market με μόλις 21 θέσεις, που φέρνει μαζί vintage shops, brands που δημιουργούν reworked ρούχα, vintage γυαλιά και ρολόγια.

Παρασκευή 13/11 έως Κυριακή 15/11 | Παρ. 12:00-21:00 & Σαβ. – Κυρ. 11:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Τα Βιβλιοπαιχνίδια της Ομάδας Θεάτρου Ανεμόμυλοι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Τα μυστήρια της Πένι Πέπερ

Διαδραστικό πρόγραμμα για παιδιά από 7 ετών, βασισμένο στο βιβλίο «Τα μυστήρια της Πένι Πέπερ» της Ulrike Rylance, Εκδόσεις Μεταίχμιο. Η Πένι Πέπερ έχει ένα μεγάλο όνειρο: να γίνει ντετέκτιβ! Κι έχει κι ένα δεύτερο όνειρο: να αποκτήσει έναν δικό της σκύλο! Τρελαίνεται για περιπέτεια και αναζητά συνεχώς μυστήρια, που προσπαθεί να λύσει με την ντετεκτιβ-συμμορία της.

Κυριακή 15/11 | 11:00 (διάρκεια: 50 λεπτά)

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Παριανή Γη

Μια ημέρα αφιερωμένη στα παριανά προϊόντα και την τοπική παράδοση, με γευστικές δοκιμές, γνωριμία με τοπικούς παραγωγούς, συζητήσεις για την παραγωγή και τις προκλήσεις της διατήρησής της, και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική.

Παρασκευή 20/11 | 10:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

2ο Πολυθεματικό Αντάμωμα Torvas: Φεμινιστικές & Λαογραφικές Αναγνώσεις της Ασχήμιας

Το 2ο Πολυθεματικό Αντάμωμα Torvas εξερευνά τα όρια ανάμεσα στο ωραίο και το άσχημο, φωτίζοντας τη σχέση τους με το φύλο, την εξουσία και τις κοινωνικές συμβάσεις. Μέσα από συζητήσεις, εργαστήρια, έκθεση φωτογραφίας και θεατρικά δρώμενα, η φετινή διοργάνωση προσεγγίζει όσα έχουμε μάθει να αποστρεφόμαστε, από τα τέρατα της λαϊκής φαντασίας μέχρι τα σώματα που δεν χωρούν στα κυρίαρχα πρότυπα ομορφιάς, προσκαλώντας μας να τα δούμε με μια διαφορετική ματιά.

Σάββατο 21/11 | 12:00-22:00

Αίθριο & Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Treat Yourself – A Sunday Market

Ένα market γεμάτο χειροποίητες δημιουργίες, κοσμήματα, αξεσουάρ, διακοσμητικά και προϊόντα περιποίησης. Μια ευκαιρία να ανακαλύψετε ιδιαίτερα αντικείμενα και μικρούς δημιουργούς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Κυριακή 22/11 | 10:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Ξέρεις από ΣΚΡΑΜΠΛ;

Ελάτε να γνωρίσετε το ΣΚΡΑΜΠΛ, ένα συναρπαστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και ψυχαγωγία. Καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη, ενισχύει τη συγκέντρωση και προσφέρει όμορφες στιγμές κοινωνικής επαφής μέσα από την ευγενή άμιλλα. Απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Τετάρτη 25/11 | 18:00-20:00

Αίθριο

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης στο 6932928180

Journals n’ Spirits

Το ανεξάρτητο δημοσιογραφικό μέσο OmniaTV διοργανώνει ένα διήμερο με εκδηλώσεις, εργαστήρια και συζητήσεις με στόχο τη συνομιλία και τη συνεργασία ανάμεσα σε μικρά, ανεξάρτητα και εναλλακτικά δημοσιογραφικά μέσα, ερευνητικές ομάδες και άλλα εγχειρήματα δημόσιου λόγου με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής τους στην ενημέρωση.

Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27/11 | 10:00-22:00

Αίθριο & Creative Lab

Είσοδος ελεύθερη

Project Φιλιππιάδα: Μεταμόρφωση

Η έκθεση «Project Φιλιππιάδα: Μεταμόρφωση» της φωτογράφου Όλγας Αμηρίδου (The Dog Project), σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Dogs’ Voice, παρουσιάζει την πορεία των σκύλων που διασώθηκαν το 2021 από το παράνομο καταφύγιο του Δήμου Ζηρού στη Φιλιππιάδα. Μέσα από ζευγάρια φωτογραφιών, βλέπουμε τη μετάβασή τους από τη διάσωση σε μια νέα ζωή, ως μέλη μιας οικογένειας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φροντίδας και της υιοθεσίας.

Σάββατο 28/11 | 12:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Comicdom Bazaar

Το Comicdom Bazaar επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, για να κάνει ακόμα πιο όμορφο το φθινόπωρο των κομιξόφιλων, με πολλά comics και related items.

Κυριακή 29/11 | 11:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Διόπτρα x Pan Pan: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, το graphic novel

Οι Εκδόσεις Διόπτρα και ο Pan Pan παρουσιάζουν το graphic novel «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», μια διασκευή του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Ο δημιουργός θα μιλήσει για τη διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με υπογραφή αντιτύπων. Παράλληλα, θα φιλοξενείται έκθεση με πρωτότυπες σελίδες του έργου.

Δευτέρα 30/11 | 19:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια – Προγράμματα

Make Your Terrazzo by hépe

Ένα δημιουργικό εργαστήριο γνωριμίας με την τεχνική terrazzo και τον κόσμο της οικολογικής ρητίνης. Σε ένα τρίωρο σεμινάριο θα γνωρίσετε τη διαδικασία, θα πειραματιστείτε με χρώματα και ψηφίδες και θα δημιουργήσετε ένα μοναδικό εξάγωνο terrazzo αντικείμενο, επιλέγοντας τη δική του χρωματική σύνθεση.

Κυριακή 1/11 | 11:00-14:00

Creative Lab

Κόστος συμμετοχής 45€. Εισιτήρια μέσω @hepe_artforu

Κέντημα σε Κύκλο – Τμήμα Αρχαρίων

Θέλετε να γνωρίσετε την τέχνη του παραδοσιακού κεντήματος; Στο τμήμα αρχαρίων, οι συμμετέχουσες/οντες μαθαίνουν τη σταυροβελονιά και την τετράγωνη βελονιά και δημιουργούν τα δικά τους σχέδια, με έμπνευση από την ελληνική κεντητική παράδοση.

Κάθε Δευτέρα από 28/9 έως 30/11 | 18:30-20:30

Μικρό Φ

Κόστος συμμετοχής 150€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 2 δόσεις των 85€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Κέντημα σε Κύκλο – Τμήμα Προχωρημένων

Έχετε ήδη εμπειρία στο κέντημα και θέλετε να εξερευνήσετε νέες τεχνικές και τρόπους έκφρασης; Το τμήμα προχωρημένων εστιάζει σε ελεύθερες και πιο σύνθετες τεχνικές κεντήματος. Οι συμμετέχουσες/οντες ξεκινούν με τη ρίζα και την πλακέ βελονιά, γνωρίζουν τη μεταξοβελονιά και πειραματίζονται με τη σύνθεση, το χρώμα και τον σχεδιασμό, αναπτύσσοντας το προσωπικό τους δημιουργικό ύφος.

Κάθε Τρίτη από 29/9 έως 1/12 | 18:30-20:30

Μικρό Φ

Κόστος συμμετοχής 150€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 2 δόσεις των 85€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Η Καρδιά του Θεάτρου Χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Rising Stars

Η ομάδα της Δευτέρας συνεχίζει τη θεατρική έρευνα και δέχεται νέα μέλη! Παρουσιάσεις καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς και εξερεύνηση μέσα από πιο σύνθετες ασκήσεις συνόλου, αυτοσχεδιασμούς και διερεύνηση της υποκριτικής τέχνης, οι συμμετέχοντες/ουσες εμβαθύνουν στη δημιουργία χαρακτήρων και στην ανάπτυξη της σκηνικής τους παρουσίας.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση/ Συντονισμός: Ντίνα Σταματοπούλου σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία ΦΡΕΟΝ.

Κάθε Δευτέρα από 12/10 έως 14/6 | 19:00-21:30

Μεγάλο Φ

Κόστος συμμετοχής 260€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 300€ σε 3 δόσεις. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Η Καρδιά του Θεάτρου Χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Blooming

Μέσα από διασκεδαστικές αλλά και σύνθετες ασκήσεις συνόλου, θα γνωριστούμε και θα χτίσουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που θα μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας, να ξεδιπλώσουμε τη φαντασία μας, να επικοινωνήσουμε με τους συμπαίκτες και τις συμπαίκτριές μας και να δημιουργήσουμε μαζί.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση/ Συντονισμός: Ντίνα Σταματοπούλου σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία ΦΡΕΟΝ.

Κάθε Τρίτη από 13/10 έως 15/6 | 19:00-21:30

Μεγάλο Φ

Κόστος συμμετοχής 260€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 300€ σε 3 δόσεις. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Torvas Workshop – Unmuted: Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Τι μένει όταν οι φωνές σιωπούν; Μια παλιά φωτογραφία που βρέθηκε στα σκουπίδια. Μια γυναίκα χωρίς όνομα. Μια ζωή που δεν γνωρίσαμε ποτέ. Στο Torvas Unmuted Workshop χρησιμοποιούμε τη δημιουργική γραφή ως εργαλείο παρατήρησης και φαντασίας.

Μέσα από αρχειακές φωτογραφίες και προσωπικά τεκμήρια εξερευνούμε πώς γεννιέται ένας χαρακτήρας, πώς αλλάζει μια ιστορία όταν αλλάζει η οπτική της και πώς η γραφή μπορεί να δώσει φωνή σε αυτά που ίσως έμειναν ανείπωτα.

Το Unmuted απευθύνεται σε όποιο θέλει να πειραματιστεί με νέες τεχνικές και να εμπνευστεί από το αρχειακό υλικό μέσα σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον.

Τρίτη 3/11 | 18:00-21:00

Creative Lab

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Αν σας αρέσουν τα φυτά, ή απλά ψάχνετε έναν ήρεμο τρόπο να συνδεθείτε με τη φύση και να γεμίσετε το σπίτι σας με πράσινο, τότε αυτό το εργαστήριο είναι για εσάς! Ελάτε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για ένα πρακτικό εργαστήριο στο οποίο θα μάθετε πόσο εύκολος και μαγικός είναι ο πολλαπλασιασμός φυτών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση: hōkō

Τετάρτη 4/11 | 18:30-19:30

Μικρό Φ

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Woodworking Workshop

Μαθαίνουμε τα βασικά της ξυλουργικής, αλλά δεν μένουμε στη θεωρία. Από το πρώτο μάθημα, πιάνουμε δουλειά με εργαλεία χειρός, με σκοπό την πρακτική εξάσκηση και στο τέλος του σεμιναρίου ο καθένας παίρνει το δικό του σκαμπό, φτιαγμένο από τα χέρια του.

Κάθε Πέμπτη από 8/10 έως 19/11 | 18:30-21:00

hokocrafts

Κόστος συμμετοχής 280€. Κράτηση θέσης μέσω hokocrafts.com

Punch Needle στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης παρουσιάζει ένα δημιουργικό workshop γνωριμίας με την τεχνική του punch needle, σε συνεργασία με το Loop Around Studio. Χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία, θα μάθουμε τα βασικά της τεχνικής και, με τη βοήθεια ειδικής βελόνας και χρωματιστών νημάτων, θα μετατρέψουμε ένα σχέδιο σε ένα ανάγλυφο textile artwork. Στο τέλος του workshop, κάθε συμμετέχουσα/ων θα έχει δημιουργήσει το δικό της/του έργο για να πάρει μαζί της/του.

Πέμπτη 5/11 | 18:00-21:00

Creative Lab

Κόστος συμμετοχής 35€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Η Καρδιά του Θεάτρου Χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Terremoto: Θεατρική Ομάδα Εφήβων

Η Terremoto – Θεατρική Ομάδα Εφήβων της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης προσκαλεί εφήβους 12–17 ετών σε ένα δημιουργικό εργαστήριο θεάτρου. Μέσα από το Εκπαιδευτικό Δράμα και το Θέατρο της Επινόησης (devising), εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, οι σχέσεις και τα social media και συνδημιουργούν μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση/ Συντονισμός: Ντίνα Σταματοπούλου σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία ΦΡΕΟΝ.

Κάθε Παρασκευή από 9/10 έως 18/6 | 19:00-21:00

Μεγάλο Φ

Κόστος συμμετοχής 20€/ μήνα ή εφάπαξ πληρωμή 145€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Vlavi Book Club

Το Book Club του περιοδικού Βλάβη επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για μια ακόμη συνάντηση γύρω από τη λογοτεχνία. Οι συμμετέχοντες συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και προσεγγίζουν ένα έργο μέσα από διαφορετικές αναγνώσεις και προβληματισμούς. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις συζητήσεις είναι η ανάγνωση των βιβλίων που προτείνονται από τη συντακτική ομάδα του περιοδικού και η κριτική επεξεργασία τους.

Σάββατο 7/11 | 18:00-20:00

Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης στο Instagram @vlavi_mag

Παιδική Χορωδία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Παιδική Χορωδία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης προσκαλεί παιδιά ηλικίας 8 έως 15 ετών να γνωρίσουν τη χαρά του ομαδικού τραγουδιού και της μουσικής δημιουργίας. Μέσα από εβδομαδιαίες πρόβες και ένα πλούσιο ρεπερτόριο, τα παιδιά καλλιεργούν τη μουσικότητά τους, εκφράζονται δημιουργικά και αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Δεν απαιτείται προηγούμενη μουσική εμπειρία.

Διευθύντρια χορωδίας: Ειρήνη Παπάζογλου, μουσικός, καθηγήτρια φωνητικής, δασκάλα και διευθύντρια χορωδίας, με πτυχίο στο σύγχρονο και παραδοσιακό τραγούδι.

Κάθε Σάββατο από 3/10 έως 29/5 | 11:00-13:00

Μεγάλο Φ

Κόστος συμμετοχής 25€/ μήνα ή εφάπαξ πληρωμή 175€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Μια «Κυψέλη» μνήμης: Τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Το εργαστήριο «Μια “Κυψέλη” Μνήμης» σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την ιστορία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και της γειτονιάς μέσα από επιτόπια παρατήρηση, μελέτη αρχείων και συζητήσεις με προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες.

Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίου: Κωνσταντίνα Μαρκόγλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και δημιουργός της πλατφόρμας HeritAgent.

Δευτέρα 9/11 | 18:00-20:00

Creative Lab

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Art Therapy: Cardboard Faces

Ένα δημιουργικό εργαστήριο της ClayGround που εξερευνά την ταυτότητα, τους ρόλους και την εικόνα που παρουσιάζουμε προς τα έξω. Μέσα από ένα απλό χάρτινο κουτί, θα δημιουργήσετε πρόσωπα, μάσκες και χαρακτήρες, πειραματιζόμενοι με διαφορετικά υλικά, σχήματα και γραμμές.

Τετάρτη 11/11 | 18:15-20:30

Μικρό Φ

Κόστος συμμετοχής 30€. Κράτηση θέσης μέσω [email protected]

Polymer Clay Date: Christmas Charms

Ένα γιορτινό εργαστήριο με πολυμερικό πηλό και χριστουγεννιάτικα σχέδια! Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν τα δικά τους στολίδια, κοσμήματα και διακοσμητικά, παίζοντας με χρώματα, σχήματα και λαμπερές λεπτομέρειες, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Σάββατο 14/11 | 11:30-14:00

Creative Lab

Κόστος συμμετοχής 25€. Εισιτήρια μέσω pinkforest.gr

Saturday Producers

Το Saturday Producers είναι μια σειρά συναντήσεων για επαγγελματίες του πολιτισμού και καλλιτέχνες, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, τη δικτύωση και τη δημιουργία νέων συνεργειών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση: Κατερίνα Κούρτη και Χριστίνα Παπαδάκη, παραγωγοί καλλιτεχνικών παραγωγών.

Σάββατο 21/11 | 16:00-19:00

Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Εισαγωγικό σεμινάριο γυναικείας αυτοάμυνας “Stay Away”

Ένα εισαγωγικό σεμινάριο γυναικείας αυτοάμυνας με έμφαση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας. Οι συμμετέχουσες θα μάθουν να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο, να θέτουν όρια και να εφαρμόζουν απλές τεχνικές Κραβ Μαγκά, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Τετάρτη 25/11 | 18:00-20:00

Μεγάλο Φ

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Pop Up

Proof of Concept x MGeometric Designs

Ρούχα, χειροποίητα κοσμήματα και prints.

Δευτέρα 2/11 έως Κυριακή 8/11 | 12:00-20:00

Black Lotus

Ρούχα και custom κομμάτια σχεδιασμένα και ζωγραφισμένα εξ ολοκλήρου στο χέρι.

Δευτέρα 2/11 έως Κυριακή 8/11 | Δευτ.- Κυρ. 10.30 -19.00 & Πεμ. 12.00-20.00

Dwro_Idea & Melanthie

Φυτικά κεριά, αρωματικά χώρου και χειροποίητα κοσμήματα από ατσάλι.

Δευτέρα 9/11 έως Κυριακή 22/11 | 10:00-21:00

MGeometric Designs x Pilomorfa

Χειροποίητα κοσμήματα και κεραμικά.

Δευτέρα 9/11 έως Κυριακή 15/11 | 11:00-21:00

Redy Editions x Funny Radical Acne Scars

Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ και σύγχρονες δημιουργίες ελληνικού design και illustration.

Δευτέρα 16/11 έως Κυριακή 22/11 | Δευτ.,Τετ. 11:00-19:00 & Τρι.,Πεμ.,Παρ. 11:00-20:00

Andriana Bohemians X Yfadi

Κοσμήματα σε boho style και ρούχα σε λιτές, κομψές γραμμές.

Δευτέρα 23/11 έως Κυριακή 29/11 | 10:00-21:00

Evie Kaplani x Nātural Soy Candles x Paavcreations

Χειροποίητα κοσμήματα εμπνευσμένα από τη vintage αισθητική, χειροποίητα κεριά σόγιας και αρωματικά χώρου και τέχνη τυπωμένη σε poster, ρούχα, και αξεσουάρ.

Δευτέρα 23/11 έως Κυριακή 29/11 | Δευτ.-Παρ. 11:00-20:00 & Σαβ.-Κυρ. 11:00-21:00

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης.

Κοινσεπ «Επανεκκίνησις»

Κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη.

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον.

FINIKALALA

Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ.

Kyklo

Zero waste και plastic free με μεγάλη ποικιλία από φυσικά προϊόντα για την καθημερινή ζωή που πωλούνται χύμα.

Modistra Hopemade

Κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα.

hokocrafts

Συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

+30 210 4400545

[email protected]

dak.com.gr

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Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες» , σας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα – Πέμπτη: 11:00 – 14:00, Παρασκευή – Κυριακή: 11:00 – 18:00.

, σας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα – Πέμπτη: 11:00 – 14:00, Παρασκευή – Κυριακή: 11:00 – 18:00. Την Κυριακή η έκθεση είναι ανοιχτή μόνο αν υπάρχει εκδήλωση. Το ωράριο ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.