Νέα μέτρα: Το απόγευμα η ανακοίνωση για τα καύσιμα – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το απόγευμα της Παρασκευής, αντί για αύριο, θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ελάφρυνση των πολιτών από τα επιπλέον βάρη που προκαλεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε (ΟΡΕΝ) ότι «σήμερα το απόγευμα θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τα συναρμόδια υπουργεία», ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ως τώρα, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι «όσο υπάρχει ανάγκη, τόσο θα υπάρχει στήριξη. Η εξειδίκευση και το συγκεκριμένο, το απόγευμα από τα συναρμόδια υπουργεία. Όσο λάθος είναι να πανηγυρίζεις σε μια περίοδο πρωτοφανών πιέσεων και κρίσεων, τόσο λάθος είναι να μηδενίζεις. Και πολύ μεγαλύτερο λάθος είναι να τάζεις λεφτά τα οποία δεν μπορείς να βρεις και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση, όχι στους πολίτες που ζητάνε».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος των επιδοτήσεων θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με σήμερα. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 η συνολική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 40 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 20 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια. Για το ντίζελ κίνησης, η ενίσχυση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και συνεισφορά 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους, ώστε να ενισχύσει το δίχτυ προστασίας χωρίς να αποκλίνει από τους στόχους του προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα επιδιώκει από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Συγκεκριμένα, αυτό που διεκδικεί είναι να διατεθούν 300-400 εκατ. ευρώ από το 1 δισ. ευρώ που προβλέπεται για ενεργειακές υποδομές σε στοχευμένα μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών. Ωστόσο, η Κομισιόν εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο.

Οι πληροφορίες, πάντως αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει και άλλα μέτρα, όπως την επαναφορά του Fuel Pass, την κάλυψη μέρους των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο και την στήριξη των ακτοπλοϊκών μεταφορών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι η χώρα που, συναρτήσει του ΑΕΠ της, έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα σε πολίτες και επιχειρήσεις γιατί ναι, αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Ξέρετε πολλές άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν να έχουν πάει να έχουν φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας; Ποια κυβέρνηση είναι η μόνη που το έχει κάνει; Η κυβερνητική πολιτική είναι το τεκμήριο της αξιοπιστίας μας».

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,6% η ανεργία τον Σεπτέμβριο – Στο 17,3% στους νέους

Νυχτερινό ρεύμα: Αλλάζουν οι ώρες από την Κυριακή (1/11) – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Φούσκα χρεών ή παγίδα; Στις 120 δόσεις η Εφορία και τα Ταμεία με «τσουχτερό» επιτόκιο 5,84% και αυστηρούς κόφτες