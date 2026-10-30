Φούσκα χρεών ή παγίδα; Στις 120 δόσεις η Εφορία και τα Ταμεία με «τσουχτερό» επιτόκιο 5,84% και αυστηρούς κόφτες

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Αντί για ουσιαστική ανάσα, η νέα ρύθμιση για τα χρέη προς το Δημόσιο αποδεικνύεται ένας ακριβός συμβιβασμός. Με σταθερό επιτόκιο κοντά στο 6% και ασφυκτικές προϋποθέσεις, οι οφειλέτες και οι επαγγελματίες καλούνται να πληρώσουν «χρυσάφι» τις δόσεις, ενώ ο κίνδυνος απώλειας καραδοκεί.

Μια ακόμα ρύθμιση-καθρέφτης της οικονομικής ασφυξίας που πλήττει νοικοκυριά και επαγγελματίες φέρνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να διαχειριστεί το βουνό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία και τον e-ΕΦΚΑ. Παρά την αύξηση των δόσεων από 72 σε έως 120, με προθεσμία αιτήσεων έως τις 30 Ιουνίου 2027, οι όροι και οι προϋποθέσεις μόνο «δώρο» δεν συνιστούν για τους ήδη εξουθενωμένους φορολογουμένους.

Το «αγκάθι» του επιτοκίου: Πληρώνουν «χρυσάφι» τους τόκους

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» της νέας ρύθμισης είναι το σταθερό ετήσιο επιτόκιο, το οποίο παραμένει καθηλωμένο στο υψηλό 5,84%.

Η επιλογή των 120 δόσεων, παρότι μειώνει προσωρινά τη μηνιαία επιβάρυνση, εκτινάσσει το συνολικό κόστος για τον οφειλέτη.

Ενδεικτικό παράδειγμα για οφειλή 12.000 ευρώ: Στις 72 δόσεις η συνολική αποπληρωμή φτάνει τα 14.254 ευρώ (με τόκους 2.254 ευρώ), ενώ επιλέγοντας τις 120 δόσεις, η μηνιαία δόση πέφτει μεν στα 132 ευρώ, αλλά το συνολικό ποσό εκτινάσσεται στα 15.872 ευρώ (με τους τόκους να αγγίζουν τα 3.872 ευρώ).

Στην πράξη, ο οφειλέτης πληρώνει σχεδόν 1.618 ευρώ παραπάνω μόνο σε τόκους, πληρώνοντας το τίμημα της πολυπόθητης «διευκόλυνσης».

Επαγγελματίες και νοικοκυριά στα «κάγκελα»

Η αγορά παραμένει βαθιά πιεσμένη, με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά να βρίσκονται σε οριακό σημείο. Η ελάχιστη μηνιαία δόση των 30 ευρώ μπορεί να μοιάζει προσιτή, ωστόσο η πραγματικότητα είναι αμείλικτη:

Για να ενταχθεί κάποιος, απαιτείται απόλυτη φορολογική συνέπεια πενταετίας και άμεση τακτοποίηση νέων χρεών που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 εντός ενός μόλις μήνα.

Οι επαγγελματίες που παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους διαπιστώνουν ότι το κράτος λειτουργεί περισσότερο εισπρακτικά, προσφέροντας μια ρύθμιση «παγίδα» με μηδενικά περιθώρια ανοχής.

Οι αυστηροί «κόφτες» και η εύκολη απώλεια

Το παραμικρό στραβοπάτημα οδηγεί σε ακαριαία απώλεια της ρύθμισης, καθιστώντας το ανεξόφλητο υπόλοιπο άμεσα απαιτητό και ενεργοποιώντας ξανά τα αναγκαστικά μέτρα και τις κατασχέσεις. Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης:

Αφήσει απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις.

Καθυστερήσει τις δύο τελευταίες δόσεις για πάνω από δύο μήνες.

Αποτύχει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει νέα φορολογικά ή ασφαλιστικά χρέη εντός τριών μηνών.

Πότε και πώς γίνεται η αίτηση

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (και αντίστοιχα του ΚΕΑΟ για τα Ταμεία) αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Νοεμβρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2027. Η ένταξη οριστικοποιείται αποκλειστικά με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους πολίτες.

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