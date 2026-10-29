Παραιτείται η Κριστίν Λαγκάρντ από πρόεδρος της ΕΚΤ – Παραμένει στο τιμόνι ως τις 7 Φεβρουαρίου 2027

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο διάδοχός της θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από τη διαδικασία υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 283 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στην Λαγκάρντ χειροκροτώντας την όρθριο.

Η θητεία της Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ έληγε σε έναν χρόνο ακριβώς, τον Οκτώβριο του 2027.

Δημοσιεύματα των Financial Times και του Bloomberg στις αρχές του 2026 προανήγγειλαν την παραίτησή της και ήθελαν τη Λαγκάρντ να μπαίνει στην κούρσα των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, που είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο του 2027.

Διαβάστε επίσης

Ενεργειακός εφιάλτης: Πάνω από τα 100 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο στην Ευρώπη – Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου