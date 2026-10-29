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29.10.2026 10:53

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

29.10.2026 10:53
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Με «φόντο» το νέο ράλι στις τιμές του «μαύρου χρυσού», ο χρόνος έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης. Τα ποσά της ενίσχυσης φέτος είναι «φουσκωμένα» κατά 30% και αντίστοιχα αυξημένη θα είναι και η α’ δόση του επιδόματος.

Βεβαίως, τα χρήματα που θα πάρει κάθε νοικοκυριό θα καθοριστούν -όπως και πέρυσι- βάσει… Ταχυδρομικού Κώδικα και αναλόγως των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην εκάστοτε περιοχή.  

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις υπολογίζεται πως θα ανοίξει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου να «τρέξουν» οι διαδικασίες και ο Κρατικός μηχανισμός να είναι έτοιμος προκειμένου να πιστωθεί η προκαταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα.  

Πού διαμορφώνεται το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης, λοιπόν της περιόδου 2026 –’27 είναι αυξημένο κατά 30%, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως το κατώτατο ποσό των 100 ευρώ ανεβαίνει στα 130 και το ανώτατο των 1.200 ευρώ (για τις «ψυχρές» περιοχές της χώρας) πάει στα 1.560 ευρώ.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα (πιθανότατα 23 Δεκεμβρίου) θα καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος που αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που λαμβάνουν οι παλαιοί δικαιούχοι και στο 50% για τους νέους.

Δεδομένου, ότι το τελικό ποσό είναι αυξημένο, αντίστοιχα αυξημένο σε σχέση με πέρυσι θα είναι και το ποσό της προκαταβολής.

Τα μέσα θέρμανσης που περιλαμβάνονται στη λίστα και επιδοτούνται είναι τα εξής:

Πετρέλαιο
Φωτιστικό πετρέλαιο
Φυσικό αέριο
Υγραέριο
Βιομάζα (πέλετ)
Καυσόξυλα
Κλιματιστικά
Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Η πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή των αιτήσεων εκτιμάται -όπως προαναφέρθηκε- πως ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Εκεί οι δικαιούχοι μπορούν να:

κάνουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, λοιπά καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια
δηλώσουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας.

Τι ποσά θα χορηγηθούν σε κάθε περιοχή της χώρας – Παραδείγματα

Δεδομένων των αποφάσεων για αναπροσαρμογή κατά 30% της ενίσχυσης, τα ποσά της επιδότησης ανά περιοχή και ανά πηγή θέρμανσης, διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα

Χανιά (Κρήτη) 100€ => 130€ 100€ => 130€ 100€ => 130€

Πειραιάς 100€ => 130€ 100€ => 130€ 100€ => 130€

Ανθούσα (Αττική)123€ => 160€ 133€ => 173€ 155€ => 201€

Μαλακάσα 135€ => 175€ 146€=> 190€ 171€ => 222€

Θεσσαλονίκη 156€ => 203€ 169€ => 220€ 198€ => 257€

Ιωάννινα 186€ => 242€ 201€ => 261€ 236€ =>307€

Κ. Νευροκόπι (Δράμα) 270€ => 351€ 292€ => 380€ 342€ => 444€

Βίγλα (Φλώρινα) 426€ => 554€ 461€ => 599€ 540€ => 702€

Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν μονοπρόσωπο νοικοκυριό, καθώς προβλέπεται προσαύξηση 20% ανά τέκνο και επιπλέον προσαύξηση 25% σε ψυχρές περιοχές.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα για 4μελή οικογένεια στην Αρκαδία, η οποία θα λάβει σήμερα και με αύξηση

Ηλεκτρική ενέργεια: 705 € 916 €

Πετρέλαιο: 556 € 723€

Φυσικό Αέριο: 603 € 784€

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