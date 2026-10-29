Γερμανία: Λύκος τραυμάτισε σοβαρά 8χρονο κορίτσι σε ζωολογικό πάρκο

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Ένα οκτάχρονο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση λύκου σε ζωολογικό πάρκο άγριας ζωής στη Γερμανία.

Το παιδί βρισκόταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο των ζώων στο πάρκο Johannismühle στο Βρανδεμβούργο, νότια του Βερολίνου, μαζί με ένα στέλεχος του προσωπικού και άλλα δύο παιδιά όταν συνέβη η επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε σε δήλωσή της ότι οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο διεξαγόμενης έρευνας.

Το κορίτσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο μετά το περιστατικό της Τετάρτης, ενώ κανένας άλλος δεν τραυματίστηκε.

Το πάρκο, που βρίσκεται στην πόλη Baruth/Mark, έκλεισε προσωρινά και αναμένεται να επαναλειτουργήσει στις 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, ο οποίος δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο πάρκο φιλοξενούνται γκρίζοι και αρκτικοί λύκοι, καθώς και άλλα ζώα, όπως καφέ αρκούδες και λύγκες.

Το κορίτσι τραυματίστηκε από τουλάχιστον ένα ζώο και υπέστη τραύματα στο κεφάλι, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild.

Ερωτήματα για το πώς έγινε η επίθεση

Η Bild ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη πριν από το άνοιγμα του πάρκου στις 10:00 τοπική ώρα και ότι το κορίτσι ενδέχεται να συμμετείχε σε μια ειδική επίσκεψη.

Το πάρκο Johannismühle προσφέρει περιηγήσεις για μικρές ομάδες, επιτρέποντας στους επισκέπτες να περάσουν χρόνο με ορισμένα ζώα, με την ιστοσελίδα του να αναφέρει δραστηριότητες όπως το τάισμα λύκων ή το χάιδεμα λάμα.

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