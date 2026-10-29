Δούκας: «Στα Εξάρχεια ανοίγεις την πόρτα και χτυπάει στις λαμαρίνες του Μετρό – Να ανοίξει η πλατεία έως ότου φτάσει ο μετροπόντικας»

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Νέα παρέμβαση του δήμαρχου Αθηναίων για την απόσυρση των λαμαρινών που καλύπτουν τα έργα του μετρό στα Εξάρχεια και οι οποίες έχουν κριθεί παράνομες από τα δικαστήρια, αλλά η εταιρεία αρνείται να αποσύρει.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Χάρης Δούκας περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στα Εξάρχεια με μελανά χρώματα: «Ανοίγεις την πόρτα της πολυκατοικίας σου και χτυπάει πάνω σε λαμαρίνα. Δεν περνά ούτε πυροσβεστικό, ούτε ασθενοφόρο, ούτε τίποτα», είπε, προσθέτοντας ότι «μετά από μάχη των κατοίκων, θα μαζέψουν τις λαμαρίνες πιο πίσω».

@doukasharis Στα Εξάρχεια στις πολυκατοικίες, ανοίγεις την πόρτα και χτυπάει στις λαμαρίνες του Μετρό. ♬ πρωτότυπος ήχος – Haris Doukas

Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε ότι «είσαι κάτοικος σε μια τέτοια περιοχή ή σε άλλες πλατείες. Έκλεισαν την πλατεία σου ή την περιοχή σου για έργα στο μετρό το 2025, το 2026. Πόσα χρόνια μπορεί να είναι η πλατεία κλειστή; Μπορεί κάποιος να περιμένει ως το 2035; Δεν πρέπει να μαςε ενημερώσουν αν το έργο θα είναι έτοιμο το ’32,όπως είχαν πει, ή το ’34 ή το 35 ή και πιο πέρα;».

Προσέθεσε δε ότι «αφού θα αργήσει πολύ η πλατεία αυτή να σκαφτεί και να προετοιμαστεί, μήπως να την αποδώσουμε στον κόσμο και όταν θα πλησιάζει ο μετροπόντικας, τότε να ξεκινήσουν τα έργα; Νομίζω ότι είναι εύλογα ερωτήματα, τα βάζω ως δήμαρχος και νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουν οι υπεύθυνοι, το υπουργείο, η “Ελληνικό Μετρό”, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που για δέκα χρόνια να βλέπουν μια λαμαρίνα και να μην γίνονται έργα».

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε προ ημερών με επιστολή του στην Ελληνικό Μετρό την απομάκρυνση της περίφραξης του εργοταξίου του σταθμού του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της οδού Θεμιστοκλέους, ώστε να διασφαλίζεται η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρων και πυροσβεστικών.

Ο Χ. Δούκας είχε επισημάνει ότι, παρά τη δικαστική απόφαση, η αποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί, τονίζοντας ότι δικαστική επιμελήτρια που ενεργεί για λογαριασμό των κατοίκων οι οποίοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη πραγματοποίησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι το λειτουργικό πλάτος της Θεμιστοκλέους εξακολουθεί να είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο.

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