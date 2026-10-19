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19.10.2026 11:15

Δούκας προς Ελληνικό Μετρο: Αποκαταστήστε τώρα την Θεμιστοκλέους

19.10.2026 11:15
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Την απομάκρυνση της περίφραξης του εργοταξίου του σταθμού του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της οδού Θεμιστοκλέους, ώστε να διασφαλίζεται η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, ζητά με επιστολή του στην Ελληνικό Μετρό ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας υπογραμμίζει ότι η προσωρινά εκτελεστή απόφαση 727/2026 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προβλέπει την απομάκρυνση της περίφραξης στο τμήμα του εργοταξίου που εφάπτεται στην οδό Θεμιστοκλέους, καθώς και την αποκατάσταση του λειτουργικού πλάτους του δρόμου σε τουλάχιστον 3,50 μέτρα. Η απόφαση ορίζει επίσης ότι η εταιρεία οφείλει να αποφεύγει στο μέλλον την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου κατά τρόπο που θα περιόριζε το λειτουργικό πλάτος της οδού σε 3,50 μέτρα ή λιγότερο.

Ο Χάρης Δούκας επισημαίνει ότι, παρά τη δικαστική απόφαση, η απαιτούμενη αποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί, επισημαίνοντας ότι δικαστική επιμελήτρια που ενεργεί για λογαριασμό των κατοίκων οι οποίοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη πραγματοποίησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι το λειτουργικό πλάτος της Θεμιστοκλέους εξακολουθεί να είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο.

Στις 13 Οκτωβρίου δικαστική επιμελήτρια είχε μεταβεί στο εργοτάξιο των Εξαρχείων, προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης για την άρση της περίφραξης. Η παρέμβαση αφορούσε τμήμα της περίφραξης που δεν είχε απομακρυνθεί, στο οποίο βρίσκεται μέρος υποσταθμού ηλεκτροδότησης. Εκπρόσωπος της Ελληνικό Μετρό είχε αναφέρει τότε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία για τη μεταφορά του υποσταθμού εντός του εργοταξίου, σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή φωτο: Δήμος Αθηναίων

Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά την άμεση εφαρμογή της απόφασης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση των οχημάτων πρώτης ανάγκης αποτελεί ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και τονίζει ότι η συμμόρφωση είναι απαραίτητη για τη διέλευση του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, επισημαίνοντας παράλληλα πως η τήρηση της νομιμότητας και των εγγυήσεων για τη δημόσια ασφάλεια αποτελεί υποχρέωση όλων.

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