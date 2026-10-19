ΑΠΘ: Φιάσκο ολκής με τα ξενόγλωσσα τμήματα – Οκτώ από τα εννέα μένουν στα αζήτητα

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Το σχέδιο της λειτουργίας των Ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο ΑΠΘ μάλλον δεν στέφθηκε με… επιτυχία αν λάβει κανείς υπ’ όψην του ότι οκτώ από τα εννέα που είχαν προαναγγελθεί δεν κατάφεραν να βρουν φοιτητές προκειμένου να λειτουργήσουν όπως καταγγέλλει ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) του ΑΠΘ

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ πριν περίπου έναν χρόνο με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης είχε εκφράσει τη ριζική του διαφωνία στη λειτουργία των Ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΞΠΠΣ) με δίδακτρα στα δημόσια ΑΕΙ και ειδικότερα στο ΑΠΘ.

Όπως έχει επισημάνει, «τα ΞΠΠΣ αποκλειστικό σκοπό έχουν την προσέλκυση φοιτητών/πελατών από το εξωτερικό στο όνομα της οικονομικής αυτοτέλειας και χρηματοδοτικής εγκατάλειψης των δημόσιων πανεπιστημίων, με αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα υπάρχοντα δωρεάν προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου».

Σύμφωνα με την περσινή ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών το Σεπτέμβριο του 2026 θα ξεκινούσαν τη λειτουργία τους στο ΑΠΘ 9 νέα ΞΠΠΣ με δίδακτρα (πέραν αυτού που λειτουργεί στο Τμήμα Ιατρικής από το 2021).

Παλαιότερα ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωνε ότι η δημιουργία των ΞΠΠΣ «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική διεθνοποίησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου», αφού «στόχος μας είναι να προσελκύσουμε φοιτητές και φοιτήτριες από όλο τον κόσμο, να προβάλουμε το υψηλό επίπεδο σπουδών και έρευνας του Πανεπιστημίου μας και να ενισχύσουμε διεθνώς τον ρόλο του Αριστοτελείου ως κέντρου ακαδημαϊκής αριστείας».

Παρ’ όλα αυτά τα τμήματα αυτά δεν λειτούργησαν αφού δεν βρέθηκαν φοιτητές.

Σε δηλώσεις του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο πρόεδρος του ΕΣΔΕΠ, καθηγητής Ιατρικής, Ηλίας Κονδύλης, τονίζει πως ο σύλλογος απορρίπτει «συνολικά το μοντέλο του αυτοχρηματοδοτούμενου επιχειρηματικού, δημόσιου κατ’ όνομα Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιεί η κυβέρνηση με την αρωγή των πρυτανικών αρχών και μέσω της ίδρυσης των ΞΠΠΣ».

Κι αυτό διότι «το επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο που σχεδιάζουν και υλοποιούν είναι ανοιχτό σε φοιτητές/πελάτες από το εξωτερικό, αλλά κλείνει την πόρτα στους φοιτητές των δωρεάν, χωρίς τέλη φοίτησης, προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.

Οδήγησε, επίσης, μόλις πρόσφατα πάνω από 31.000 φοιτητές του ΑΠΘ σε διαγραφή, εκ των οποίων οι 2.000 και πλέον ήταν νέες και νέοι κάτω των 29 ετών, που εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο το 2014 και μετά, υπέστησαν δηλαδή τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, τις συνέπειες της πανδημίας στην προσωπική τους ζωή, στην οικονομική τους κατάσταση και τελικά στην πορεία των σπουδών τους».

Αμείλικτα ερωτήματα

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ θέτει, έτσι, τα ακόλουθα ερωτήματα προς τις Πρυτανικές Αρχές, τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου, το Συμβούλιο Διοίκησης και τους Προέδρους των Τμημάτων που θα φιλοξενήσουν τα εν λόγω προγράμματα:

-Πόσες αιτήσεις έλαβαν το καθένα ξεχωριστά από αυτά τα νέα ΞΠΠΣ και πόσοι τελικά φοιτητές έχουν ήδη εγγραφεί στα 9 νέα αυτά προγράμματα;

Αν κάποια από αυτά τα προγράμματα δεν ξεκίνησαν, ποιοι είναι οι λόγοι αναστολής κατά ένα έτος της λειτουργίας τους;

-Ποιο ήταν το ύψος της συνολικής διοικητικής δαπάνης για τη λειτουργία των 9 νέων αυτών ΞΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 και ποια προβλέπεται να είναι η συνολική διοικητική τους δαπάνη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος;

-Ποιο το ύψος της δαπάνης για την κάλυψη εξόδων προώθησης (πχ ιστοσελίδες, πρόσληψη συμβούλων προώθησης, διαφημιστικές δαπάνες, ταξίδια προώθησης στο εξωτερικό) των εν λόγω προγραμμάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 και ποια η προβλεπόμενη σχετική δαπάνη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος;

-Από ποιους πόρους καλύφθηκαν οι ως άνω δαπάνες; Ποιο είναι το ύψος του δανεισμού των εν λόγω προγραμμάτων από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ποιο το ύψος του προβλεπόμενου δανείου κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος;

-Πόσους διοικητικούς υπαλλήλους των ήδη υπαρχόντων δωρεάν προγραμμάτων σπουδών απασχόλησαν τα 9 νέα ΞΠΠΣ κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος για την κάλυψη της διοικητικής τους λειτουργίας και πόσους προβλέπεται να απασχολήσουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος;

Πόσες και ποιες υποδομές του ΑΠΘ πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω προγράμματα;

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