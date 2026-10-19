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19.10.2026 10:17

Μανώλης Γλέζος: Το αρχείο του φωτίζει μια ζωή δεμένη με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία

19.10.2026 10:17
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Μια ζωή συνυφασμένη με την Αντίσταση, τους δημοκρατικούς αγώνες και τις μεγάλες διαδρομές της ελληνικής Αριστεράς αναδεικνύεται μέσα από το Αρχείο Μανώλη Γλέζου, το οποίο παρουσιάζεται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στην Κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, στην Αθήνα.

Με τίτλο «Αρχείο Μανώλη Γλέζου: Ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία», η εκδήλωση διοργανώνεται από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), την οικογένεια του Μανώλη Γλέζου και τον Σύλλογο Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος.

Η παρουσίαση του ταξινομημένου αρχείου προσφέρει την ευκαιρία να προσεγγιστεί η διαδρομή μιας εμβληματικής προσωπικότητας μέσα από τα τεκμήρια της ζωής και της δράσης της. Παράλληλα, φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία της διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης, καθώς η προσωπική πορεία του Γλέζου διασταυρώνεται με καθοριστικές στιγμές της συλλογικής ιστορίας.

Ο Λάκης Σάντας και ο Μανώλης Γλέζος κάτω από την Ακρόπολη, δεκαετία ’80 (ΑΣΚΙ, Αρχείο Μανώλη Γλέζου)

Από τη διαφύλαξη του αρχείου στην ιστορία της Αντίστασης

Το πρόγραμμα συνδέει την προσπάθεια διαφύλαξης και συγκρότησης του αρχείου με την ιστορική έρευνα, εξετάζοντας τόσο την προσωπικότητα του Μανώλη Γλέζου όσο και την παρουσία του σε άλλες αρχειακές συλλογές.

Ο Μανώλης Γλέζος στην Πορεία Ειρήνης Ολτερμάστον – Λονδίνο, 12-14 Απριλίου 1963 (ΑΣΚΙ, Αρχείο Μανώλη Γλέζου)

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ, και η Κατερίνα Γλέζου, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος.

Στη συνέχεια θα μιλήσουν:

  • Νίκος Γλέζος, εκ μέρους της οικογένειας, με θέμα «Διαφύλαξη και συγκρότηση του Αρχείου Μανώλη Γλέζου».
  • Αγγελική Χριστοδούλου, επιστημονική συνεργάτις των ΑΣΚΙ, με θέμα «Σκιαγραφώντας ένα σύμβολο μέσα από το αρχείο του».
  • Άντα Κάπολα, υπεύθυνη αρχειακών συλλογών των ΑΣΚΙ, με θέμα «Αρχειακές διασταυρώσεις: Η παρουσία του Μανώλη Γλέζου στα αρχεία και τις συλλογές των ΑΣΚΙ».
  • Μάνος Αυγερίδης, διευθυντής των ΑΣΚΙ, με θέμα «Ο Μανώλης Γλέζος και η ιστορία της Εθνικής Αντίστασης».

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