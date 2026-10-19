Μανώλης Γλέζος: Το αρχείο του φωτίζει μια ζωή δεμένη με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία

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Μια ζωή συνυφασμένη με την Αντίσταση, τους δημοκρατικούς αγώνες και τις μεγάλες διαδρομές της ελληνικής Αριστεράς αναδεικνύεται μέσα από το Αρχείο Μανώλη Γλέζου, το οποίο παρουσιάζεται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στην Κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, στην Αθήνα.
Με τίτλο «Αρχείο Μανώλη Γλέζου: Ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία», η εκδήλωση διοργανώνεται από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), την οικογένεια του Μανώλη Γλέζου και τον Σύλλογο Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος.
Η παρουσίαση του ταξινομημένου αρχείου προσφέρει την ευκαιρία να προσεγγιστεί η διαδρομή μιας εμβληματικής προσωπικότητας μέσα από τα τεκμήρια της ζωής και της δράσης της. Παράλληλα, φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία της διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης, καθώς η προσωπική πορεία του Γλέζου διασταυρώνεται με καθοριστικές στιγμές της συλλογικής ιστορίας.
Το πρόγραμμα συνδέει την προσπάθεια διαφύλαξης και συγκρότησης του αρχείου με την ιστορική έρευνα, εξετάζοντας τόσο την προσωπικότητα του Μανώλη Γλέζου όσο και την παρουσία του σε άλλες αρχειακές συλλογές.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ, και η Κατερίνα Γλέζου, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος.
Στη συνέχεια θα μιλήσουν:
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