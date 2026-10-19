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19.10.2026 09:37

Στις 11:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στην Μπέτυ Βαλάση

19.10.2026 09:37
valasi

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Το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση θα πουν σήμερα, Δευτέρα (19/10), συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τη πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η πολιτική κηδεία της ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, με σημαντική διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους και το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη.

Στη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους σκηνοθέτες, ενώ γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Λωξάντρα», που προβλήθηκε το 1980 και αποτέλεσε την τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε και μακρόχρονη σχέση με το ΚΚΕ, το οποίο στήριξε μέσα από την πολιτική και πολιτιστική της παρουσία.

Η ηθοποιός υπήρξε υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ενώ συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες του Κόμματος, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας του.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν στο ίδρυμα «Σπίτι του Αγωνιστή».

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