Μπέτυ Βαλάση: Η τηλεοπτική «Λωξάντρα» πάσχει από άνοια και ζει στο «Σπίτι του αγωνιστή» – Η συνάντηση με τον Κουτσούμπα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Μπέτυ Βαλάση φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια στο ίδρυμα «Σπίτι του αγωνιστή». Η αγαπημένη ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί με τον ρόλο της «Λωξάντρας» στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο γιος της Νικόλας Χάρι Μινισάλλι, μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μητέρα του: «Από το 2009 ζούσα με την Μπέτυ Βαλάση στα Βριλήσσια. Σιγά- σιγά είχα αρχίσει να διαπιστώνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι στο σπίτι, την είδαν, μας είπαν ότι είναι άνοια. Η Μπέτυ φυσικά και δεν καταλάβαινε τι της είχε συμβεί και προσπαθούσε να συνεχίσει τη ροή της καθημερινότητάς της. Πότε φοβόμασταν μη μας κάψει το σπίτι, πότε φοβόμασταν μην πέσει από κανένα μπαλκόνι, μη βγει έξω από την πόρτα.

Από εκεί και πέρα άρχισε να ξεχνάει λειτουργίες. Σταμάτησε να τρώει, κατέβηκε στα 42 κιλά. Κατάφερνα κάθε μέρα και έτρωγε αυτό που μπορούσε να τη διατηρήσει για την ημέρα. Κάποια στιγμή είχε υποστεί και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Η Μπέτυ Βαλάση πέρασε 5-6 εγκεφαλικά. Από όταν έγινε το πρώτο εγκεφαλικό εγώ τσακώθηκα με τη μάνα μου γιατί της είπα ότι πρέπει να πάει να κάνει αποκατάσταση και εκείνη δεν ήθελε γιατί το όνειρό της ήταν να παίξει στην Επίδαυρο τραγωδία. Όλο της το άγχος ήταν να μην τινάξει την παράσταση στον αέρα».

Οι μοναδικοί που έδειξαν ενδιαφέρον και βοήθησαν ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας και το ΚΚΕ. Του τηλεφώνησα και τον ενημέρωσα και μετά από ενάμισι μήνα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Υπάρχει το «Σπίτι του αγωνιστή», ένας χώρος που έχουμε τους ανθρώπους μας. Πήγε εκεί και από τότε ζει και είναι και κοινωνική, περπατάει, κατεβαίνει να φάει στην τραπεζαρία, δεν είναι μια κατάσταση, είμαι στο κρεβάτι από το πρωί ως το βράδυ και περιμένω να πεθάνω».

Έχει ένα δωμάτιο δικό της και το αποκαλεί «το σπίτι μου». Νιώθει ασφάλεια εκεί, την φροντίζουν,την βλέπω συχνά. Πηγαίνουμε κι εμείς και την βλέπουμε, το παιδί να δει τη γιαγιά» είπε ο γιος της ηθοποιού.

Διαβάστε επίσης:

Πολύωρη χειρουργική επέμβαση στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, επέστρεψε στη ΜΕΘ

Πού οφείλεται το πέπλο ομίχλης που «σκέπασε» την Αττική ‑ Η εξήγηση του κ. Τσατραφύλλια στο topontiki.gr

Άλιμος: Προφυλακίστηκε ο 52χρονος καθηγητής για ασέλγεια σε μαθήτρια – Τι είπε στην απολογία του