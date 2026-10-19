Στο… πόδι η Χίος για το 4μηνο κλείσιμο του αεροδρομίου: Κινητοποιήσεις και κλείσιμο καταστημάτων στο νησί – Φόβοι για απώλειες θέσεων εργασίας

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Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά ο επιχειρηματικός κόσμος της Χίου, αντιδρώντας στην απόφαση για την τετράμηνη αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου «Όμηρος».

Το Επιμελητήριο Χίου καλεί τους επαγγελματίες και τους πολίτες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 12:00, ενώ στο πλαίσιο της κινητοποίησης προγραμματίζεται το κλείσιμο των καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 15:00.

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη αντίδραση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας απέναντι στην πολύμηνη διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού, εξαιτίας των εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης.

Φόβοι για απώλειες θέσεων εργασίας

«Η Χίος δεν θα κάνει πίσω. Η Χίος δεν δέχεται κανέναν εκβιασμό», δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, Παντελής Λεγάτος, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για ενότητα και κοινή στάση από όλους τους τοπικούς φορείς.

Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η διακοπή των πτήσεων, επισημαίνοντας ότι η αγορά του νησιού έχει ήδη περιορισμένες αντοχές και δεν μπορεί να απορροφήσει ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα.

«Η αγορά έχει φτάσει στα όριά της. Σκεφτείτε να μείνουμε τέσσερις μήνες με κλειστό αεροδρόμιο. Πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν; Σκεφτείτε πόσοι συνάνθρωποί μας θα βρεθούν χωρίς δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στην απασχόληση, τον τζίρο των επιχειρήσεων και συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα της Χίου.

Σχεδόν καθολική συμμετοχή των επαγγελματιών στο κλείσιμο της αγοράς

Σε καθολικό κλείσιμο της αγοράς προσανατολίζονται οι επαγγελματικοί φορείς της Χίου.

Όπως γνωστοποίησε ο Παντελής Λεγάτος, οι συνεννοήσεις με τους επαγγελματικούς συλλόγους έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική.

«Περιμένουμε την τελευταία στιγμή έναν μόνο, ο οποίος και αυτός είναι θετικός και περιμένουμε τη θετική του απάντηση για να υπάρξει το κλείσιμο των καταστημάτων», ανέφερε, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των επαγγελματιών.

Η κινητοποίηση δεν αναμένεται να περιοριστεί στο λιανεμπόριο και την εστίαση. Θετική ανταπόκριση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, έχουν εκφράσει και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, μεταξύ των οποίων τα συνεργεία αυτοκινήτων και οι επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ευρύ μέτωπο διαμαρτυρίας, που θα αναδείξει τις επιπτώσεις της απόφασης στο σύνολο της τοπικής οικονομίας.

Γιατί κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου για τέσσερις μήνες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ο διάδρομος του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος» θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027. Η απόφαση συνδέεται με τις εργασίες επέκτασης, βελτίωσης και αναβάθμισης του διαδρόμου και των υποδομών του πεδίου ελιγμών.

Η ΥΠΑ χαρακτηρίζει την προσωρινή διακοπή αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις ενός αεροδρομίου με περιορισμένο μήκος διαδρόμου, αλλά και τις δυσκολίες που μπορεί να προκαλέσουν οι χειμερινές καιρικές συνθήκες.

Με βάση τον επικαιροποιημένο προγραμματισμό, οι εργασίες της δεύτερης και της τρίτης φάσης προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις μήνες, αντί των πέντε που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Παράλληλα, έχει τεθεί ως στόχος η επιτάχυνση των εργασιών, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Η απόφαση, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Χίο, καθώς η αναστολή των πτήσεων δημιουργεί ανησυχία για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, τις μετακινήσεις για λόγους υγείας και τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Επαγγελματίες και φορείς ζητούν διασφαλίσεις για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Στο επίκεντρο και συνάντηση με το γραφείο του Πρωθυπουργού

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι επόμενες κινήσεις των τοπικών φορέων, καθώς, σύμφωνα με τον Παντελή Λεγάτο, έχουν προταθεί ημερομηνίες για συνάντηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού, μεταξύ 20 και 23 Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει οριστική επιβεβαίωση για την πραγματοποίηση της συνάντησης.

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