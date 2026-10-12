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12.10.2026 18:17

Με… ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου: Έσταζε πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα, σκέπασαν τα μηχανήματα οι εργαζόμενοι (Video)

12.10.2026 18:17
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Πλημμύρισε η νέα αίθουσα επιβατών στο αεροδρόμιο της Χίου από την πρωινή νεροποντή που έπληξε το νησί, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να κρατούν ομπρέλα σε κλειστό χώρο και τα νερά να εισρέουν από την οροφή και να απλώνονται στο δάπεδο και στους διαδρόμους.

Οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να μαζέψουν τα νερά χρησιμοποιώντας κουβάδες, σφουγγαρίστρες, σκούπες και φαράσια, ενώ έσπευσαν να καλύψουν με σακούλες μηχανήματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό της αίθουσας.

Η αίθουσα είχε ανακαινιστεί πριν από ενάμιση χρόνο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αίθουσα είχε ανακαινιστεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, το νερό έτρεχε από την οροφή με μεγάλη ένταση, σχηματίζοντας ροές που κατέληγαν στο δάπεδο και στους χώρους αναμονής. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι διάδρομοι γέμισαν νερά, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με όσα μέσα είχαν διαθέσιμα.

Την ίδια ώρα, επιβάτες παρακολουθούσαν έκπληκτοι όσα συνέβαιναν, κρατώντας ανοιχτές τις ομπρέλες τους ακόμη και μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Όλα αυτά σε μια πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα…

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