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Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ασκήθηκαν σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης». Οι κατηγορούμενοι ήταν επί περίπου πέντε ώρες σε αναμονή, πριν οδηγηθούν τελικά στην Ευελπίδων, ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Ανακρίτριας.

Η πολύωρη αναμονή αποτέλεσε ένα ιδιότυπο «καψόνι» για τους τέσσερις συλληφθέντες, οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κακουργηματικές διώξεις αφορούν τα αδικήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη σχετικά με τη χορήγηση επιχορηγήσεων, καθώς και για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία, αδικήματα που, σύμφωνα με την υπόθεση, φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είναι ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, οι επιχειρηματίες Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλος Ραβάνης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μεταφέρθηκαν με συμβατικά αυτοκίνητα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαίας Ανακρίτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τέσσερις αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δρομολογήσει τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων τους, στο πλαίσιο της έρευνας για την προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Δέσμευση περιουσιών για εννέα μήνες

Με διάταξη που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026 και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς αποφάσισαν τη δέσμευση για εννέα μήνες των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων προσώπων.

Το μέτρο αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, επενδυτικά προϊόντα, κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ επεκτείνεται και σε τρεις εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση.

Στο σκεπτικό της εισαγγελικής διάταξης περιγράφονται σοβαρές ενδείξεις για τη δράση οργανωμένης ομάδας, η οποία φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020.

Στο μικροσκόπιο μεταφορές 19 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχουν οι χρηματικές ροές μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 καταβλήθηκαν στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ συνολικά 87.756.542,29 ευρώ.

Την ίδια περίοδο, από τραπεζικούς λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ και της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» φέρεται να μεταφέρθηκαν 16.298.095 ευρώ σε εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη.

Σε ευρύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι αντίστοιχες μεταφορές χρημάτων ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές αποτελούν βασικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς εξετάζεται η διαδρομή των χρημάτων και η σύνδεσή τους με τις συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης των πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας

Στην εισαγγελική διάταξη γίνεται λόγος για σοβαρές ενδείξεις ύπαρξης «επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή εγκληματική δράση ομάδας», στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περισσότερα από τρία πρόσωπα.

Ως εμπλεκόμενοι στη διερευνώμενη ομάδα κατονομάζονται:

Παναγιώτης Μούργος: Του αποδίδεται διευθυντικός ρόλος. Είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΧΑΝ.

Του αποδίδεται διευθυντικός ρόλος. Είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΧΑΝ. Απόστολος Μούργος: Μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΧΑΝ.

Μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΧΑΝ. Παύλος Ραβάνης: Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης».

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης». Γιάννης Κουρτάκης: Εκδότης, εταιρείες συμφερόντων του οποίου φέρονται να έχουν λάβει σημαντικά χρηματικά ποσά από τις δύο εταιρείες.

Οι 248 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και οι καταγγελίες για υπερκοστολογήσεις

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκονται οι συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ, στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι προμήθειες, αλλά και στις καταγγελίες για υπερκοστολόγηση του εξοπλισμού.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και ειδικότερα τις μεταφορές σημαντικών ποσών προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη.

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