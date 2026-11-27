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Από τη Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε να πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα τριήμερο πριν μετατραπεί σε δριμύ ψύχος την επόμενη εβδομάδα. Θυελλώδεις άνεμοι, βροχές και καταιγίδες θα συνθέσουν το σκηνικό το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση.
Μήνυμα από το 112 εστάλη λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, το οποίο καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.
«Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωαλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» ανέφερε το μήνυμα.
Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο του messolonghivoice.gr από τους πλημμυρισμένους δρόμους στο Λεσίνι:
Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ανδρών από όχημα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, για την οποία μάλιστα εκδόθηκε και 112.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15, ενώ για τον απεγκλωβισμό τους κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται πριν από λίγη ώρα.
Το Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη (26/11), αναβαθμίστηκε από την ΕΜΥ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων.
Αναλυτικά:
«Το Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 26-11-2026 με α.α. 17/2026, αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων.
Πιο συγκεκριμένα:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
1. Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).
2. Αύριο Σάββατο (28-11-2026)
α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)
β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)
γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).
3. Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.
Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.
Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).
Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.
Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».
Βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ανατολικά και θα επηρεάσει τη χώρα μας με έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 28/11-29/11/2026. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, επηρεάζοντας το Σάββατο 28/11 κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα και την Κυριακή 29/11/2026 κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα.
Το Σάββατο 28/11 (1η φάση της κακοκαιρίας) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, που βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς τα ύψη βροχής που αναμένονται θα είναι πολύ μεγάλα.
Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, καθώς επίσης η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου 28/11, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.
Ομάδα Χαρτών. Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις πρωινές (05:00-08:00) (πάνω), τις μεσημεριανές (11:00-14:00) (μέση) και απογευματινές ώρες (17:00-20:00) (κάτω) του Σαββάτου 28/11/2026, καθώς επίσης οι θέσεις του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι, όπως υπολογίστηκαν από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 28/11, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).
Την Κυριακή 29/11 (2η φάση της κακοκαιρίας) τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, με χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά τμήματα, ενώ βαθμιαία στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
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