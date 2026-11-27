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Χωρίς να κατονομάζει τον «δράστη» που διαμοίρασε στα σόσιαλ μίντια το βίντεο με τον τσακωμό Νίκου Στραβελάκη– Κατερίνας Παπακωστοπούλου στην εκπομπή «10 παντού» της περασμένης Παρασκευής, το OPEN ενημερώνει ότι τον εντόπισε και διέκοψε την σύμβαση μαζί του.

«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής.

Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό» αναφέρει ο σταθμός.

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