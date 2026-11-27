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Ένα μίνι σίριαλ εκτυλίχθηκε στη διάρκεια της Πέμπτης όχι και τόσο μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες με «μετασεισμικές» δονήσεις στην εκπομπή «10 παντού» του Open.

Νωρίς νωρίς κυκλοφόρησε η πληροφορία, προφανώς από το κανάλι της Παιανίας, ότι έπειτα από το νέο περιστατικό, που έγινε γνωστό, μεταξύ των παρουσιαστών της εκπομπής «10 παντού», η αρχισυντάκτρια Βάσω Μητρομάρα υπέβαλε παραίτηση.

Στήθηκε γαϊτανάκι στα πρωινάδικα των καναλιών.

Σχεδόν άμεση ήταν η αντίδραση της δημοσιογράφου. Με γραπτό μήνυμα στον αρχισυντάκτη της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, Παύλο Σταματόπουλο, διέψευσε τα περι παραίτησης που είχε αναφέρει νωρίτερα ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μελάς, από τις παλιές καραβάνες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

«Είναι η τελευταία εξέλιξη. Μου έστειλε η κυρία Μητρομάρα ένα μήνυμα με αφορμή αυτό που είπαμε ότι έχει υποβάλει την παραίτησή της. Θέλει να μου διευκρινίσει με πολύ ευγενικό τρόπο ότι “δεν έχω υποβάλει ποτέ την παραίτησή μου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και θα ήθελα να το αναφέρετε για να αποκατασταθεί και η επαγγελματική μου υπόσταση”.

Όπως οφείλουμε ως δημοσιογράφοι και με βάση τη δημοσιογραφική δεοντολογία, ειδικά απέναντι σε συνάδελφο, το αναφέρουμε», ανέφερε ο Σταματόπουλος στον «αέρα» της εκπομπής.

Ο Μελάς στη συνέχεια, ανέφερε πως η πληροφορηση που είχε ήταν πως η Βάσω Μητρομάρα, μετά το περιστατικό, έθεσε την παραίτησή της στη διάθεση του γενικού διευθυντή Ειδήσεων-Ενημέρωσης, Χρήστου Παναγιωτόπουλου.

Τα περι παραίτησης ανέφερε επίσης πρωι πρωί και η επίσης τηλεοπτική ρεπορτέρ Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy day» του Alpha σημειώνοντας ότι η παραίτηση δεν έγινε αποδεκτή.

Αργότερα, προς το τέλος της ημέρας, η δημοσιογράφος επιβεβαίωσε όσα το πρωί είχε… διαψεύσει. Και μάλιστα με ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια

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