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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών άφησε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, λίγες μέρες μετά το εξιτήριο που είχε πάρει από το νοσοκομείο, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στην οικία του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όπως είχε αναφέρει στο Πρωινό ο γιατρός που τον παρακολουθούσε, πνευμονολόγος – εντατικολόγος κ. Ανδρέας Στράτης, ο ηθοποιός δεν είχε παρουσιάσει κάποια νευρολογική βελτίωση και οι οικείοι του πήραν την απόφαση να σεβαστούν την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύτηκε έπειτα από πτώση που σημειώθηκε στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων όπου τελικά διασωληνώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

Ένας ακούραστος «εργάτης» του θεάτρου

Γεννημένος στις 30 Ιουλίου του 1930 στην Κυψέλη, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ολοκλήρωσε τις σπουδές του, το 1954, στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, έχοντας διδαχθεί από σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Αιμίλιος Βεάκης.

Μετά την αποφοίτησή του εντάχθηκε στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση το καλοκαίρι του 1954, όταν συμμετείχε στον χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου, στο Ηρώδειο. Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια, ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους σε έργα του διεθνούς δραματολογίου, μεταξύ των οποίων τον Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, τον Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ και τον Όσβαλντ στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ.

Το 1957 αποχώρησε από το Εθνικό Θέατρο και συνέχισε την πορεία του στο «Ελεύθερο Θέατρο», ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς της εποχής και εμφανίστηκε σε μεγάλες θεατρικές σκηνές. Παράλληλα, υπήρξε ιδρυτικό μέλος αρκετών θεατρικών σχημάτων, μεταξύ των οποίων το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, ο εταιρικός θίασος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, το Προσκήνιο του Αλέξη Σολομού, το Δημοτικό Θέατρο Θράκης και το Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.

Τα «χρυσά» χρόνια του κινηματογράφου

Η θεατρική του διαδρομή περιλάμβανε συνολικά 95 έργα ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου, τόσο κωμωδίες όσο και δράματα, κλασικά και σύγχρονα, ενώ στον κινηματογράφο συμμετείχε σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες, ενώ έλαβε μέρος και σε θεατρικές παραγωγές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές.

Σημειώνεται ότι το 2025, του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την «προσφορά του στον πολιτισμό», στο πλαίσιο του 66ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μια εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου και του κινηματογράφου

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς δεν υπήρξε ο πρωταγωνιστής που κυριάρχησε μόνος του στην αφίσα μιας ταινίας. Υπήρξε, όμως, ένας από εκείνους τους ηθοποιούς που έδωσαν ζωή σε έναν ολόκληρο κόσμο χαρακτήρων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη γοητεία του ελληνικού κινηματογράφου.

Από τη σκηνή της «Ορέστειας» στο Ηρώδειο μέχρι τα κινηματογραφικά πλατό της Φίνος Φιλμ και από το θέατρο μέχρι τις τηλεοπτικές σειρές που συντρόφευσαν γενιές θεατών, υπηρέτησε την τέχνη του με ήθος, συνέπεια καπροσωπική «σφραγίδα».

Και ίσως αυτή να ήταν και η πιο ουσιαστική παρακαταθήκη του. Ότι δεν έμεινε αξέχαστος γιατί ήταν το πρώτο όνομα, αποτυπώθηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη του κοινού για τη διακριτκή αρουσία του, την ξεχωριστή ατάκα του, το ταλέντο του.

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