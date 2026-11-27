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Το δώρο Χριστουγέννων 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μέχρι τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει η νομοθεσία.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων

Το ποσό που θα λάβει κάθε εργαζόμενος εξαρτάται από τον μισθό του, τη διάρκεια της απασχόλησής του μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο και τις νόμιμες κρατήσεις.

Ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όσοι διατήρησαν συνεχή εργασιακή σχέση με τον ίδιο εργοδότη από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Για όσους προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν από το τέλος του έτους, προβλέπεται η καταβολή αναλογικού ποσού, ανάλογα με το διάστημα απασχόλησής τους.

Η χορήγηση του Δώρου είναι υποχρεωτική για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και από το αν απασχολούνται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο.

Το ποσό που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι

Για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε όλη την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό, για όσους αμείβονται με μισθό, ή σε 25 ημερομίσθια, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Στον υπολογισμό προβλέπεται προσαύξηση 4,1666% λόγω του συντελεστή αδείας. Έτσι, οι συνολικές μικτές αποδοχές του Δώρου διαμορφώνονται περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού.

Για όσους δεν συμπλήρωσαν ολόκληρο το οκτάμηνο, εφαρμόζεται αναλογικός υπολογισμός. Συγκεκριμένα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής, με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Το τελικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τις τακτικές αποδοχές κάθε εργαζομένου και τις νόμιμες κρατήσεις.

Τι ισχύει για άδειες, ασθένεια και αποχώρηση από την εργασία

Στον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές των εργαζομένων. Σε αυτές μπορούν να συνυπολογίζονται πρόσθετες αμοιβές, όπως υπερωρίες και νυχτερινά, εφόσον καταβάλλονται τακτικά και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η κανονική άδεια δεν επηρεάζει αρνητικά το δικαίωμα στο Δώρο, καθώς το διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια συνυπολογίζεται κανονικά.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των περιόδων ασθένειας.

Για τον υπολογισμό του Δώρου δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος απουσίασε λόγω ασθένειας και έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, η αποχώρηση από την εργασία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος.

Όσοι παραιτηθούν ή απολυθούν πριν από τη λήξη του έτους δικαιούνται την αναλογία του Δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα διατήρησης της εργασιακής τους σχέσης.

Η προθεσμία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων

Η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων. Οι εργοδότες μπορούν να προχωρήσουν στην πληρωμή νωρίτερα, ωστόσο δεν έχουν τη δυνατότητα να παραλείψουν την καταβολή του ή να την αντικαταστήσουν με παροχή σε είδος. Το Δώρο πρέπει να καταβάλλεται σε χρήματα και υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν λάβουν το Δώρο

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν σχετική καταγγελία. Η καταβολή του Δώρου αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη και η μη συμμόρφωση επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επομένως, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να έχουν λάβει το ποσό που δικαιούνται το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026.

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