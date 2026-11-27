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Στην ανασυγκρότηση της μελισσοκομίας στη Θεσσαλία, η οποία υπέστη τεράστιες απώλειες από την κακοκαιρία Daniel το 2023, συμβάλλει το πρόγραμμα «Βασιλοτροφία στη Θεσσαλία», που ολοκληρώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με τη δωρεάν διάθεση 10.000 βασιλικών κελιών σε 150 πληγέντες παραγωγούς.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της APIVITA, στο πλαίσιο του Billion Bees Program.

Ο απολογισμός της φετινής δράσης παρουσιάστηκε στις 24 Νοεμβρίου στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αντικείμενο την προσαρμογή της μελισσοκομίας στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, με τη συμμετοχή παραγωγών, επιστημόνων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι καταστροφικές πλημμύρες του 2023 είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια περισσότερου από το 40% των μελισσοσμηνών της Θεσσαλίας, προκαλώντας σημαντικό πλήγμα τόσο στο εισόδημα των παραγωγών όσο και στην αγροτική οικονομία της περιοχής. Στο πλαίσιο της φετινής παρέμβασης, οκτώ εξειδικευμένοι βασιλοτρόφοι παρήγαγαν 10.000 βασιλικά κελιά, αξιοποιώντας γενετικό υλικό της περιοχής. Τα κελιά διατέθηκαν σε μελισσοκόμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του προγράμματος, από τη συγκεκριμένη δράση αναμένεται να προκύψουν το 2027 περίπου 8.000 μελίσσια με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αυξημένες παραγωγικές δυνατότητες. Με δεδομένο ότι κάθε μελίσσι μπορεί να παράγει έως 200.000 μέλισσες ετησίως, η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,6 δισ. μέλισσες τον χρόνο, ενισχύοντας παράλληλα την επικονίαση των καλλιεργειών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Επένδυση στην τεχνογνωσία των παραγωγών

Πέρα από την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, σημαντική παράμετρος του προγράμματος είναι η μεταφορά επιστημονικής γνώσης στους επαγγελματίες του κλάδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων στον τομέα της βασιλοτροφίας.

Η Director of Operations του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Μόνα Δερματά, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση του τοπικού γενετικού υλικού αποσκοπεί στη δημιουργία ανθεκτικότερων και αποδοτικότερων μελισσιών, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή των νέων παραγωγών που επέλεξαν να εκπαιδευτούν στη βασιλοτροφία.

Στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, Δημήτριος Τσέτσιλας, ενώ ο Sustainability & Corporate Responsibility Manager της APIVITA, Σωτήρης Πάστρας, παρουσίασε τη συμβολή της εταιρείας και τις ευρύτερες δράσεις της στη Θεσσαλία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης τα επιστημονικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων, η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων και η αξιολόγηση της εισαγωγής του νέου γενετικού υλικού στα μελισσοσμήνη.

Μια νέα απειλή για τη μελισσοκομία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση για το άκαρι Tropilaelaps, ένα παράσιτο ασιατικής προέλευσης που αποτελεί δυνητική απειλή για τη μελισσοκομία και το οποίο, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2026 στην Τουρκία.

Οι επιστήμονες επισήμαναν την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των μελισσοσμηνών, έγκαιρης ενημέρωσης των παραγωγών και προετοιμασίας των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης, σε περίπτωση εμφάνισης του παρασίτου στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου του προγράμματος αναδεικνύει τη σημασία της μακροχρόνιας υποστήριξης της θεσσαλικής μελισσοκομίας, καθώς οι παραγωγοί καλούνται να αποκαταστήσουν τις απώλειες των προηγούμενων ετών και ταυτόχρονα να προσαρμοστούν στις νέες περιβαλλοντικές και παραγωγικές συνθήκες.

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