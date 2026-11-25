Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μια από τις πλέον αποδοτικές πηγές φορολογικών εσόδων εξελίσσεται η αγορά ακινήτων, με το Δημόσιο να υπολογίζει ότι θα εισπράξει σχεδόν 1 δισ. ευρώ το 2027 από αγοραπωλησίες, κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές. Η άνοδος των τιμών των ακινήτων και η διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, κυρίως από το εξωτερικό, δημιουργούν προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερες εισπράξεις, την ώρα που για ένα σημαντικό τμήμα των ελληνικών νοικοκυριών η απόκτηση κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στο πρώτο εξάμηνο του 2027, καθώς παράγοντες της κτηματαγοράς εκτιμούν ότι θα υπάρξει αυξημένη κινητικότητα από ξένους αγοραστές, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να προλάβουν τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβασης που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου. Η αύξηση του συντελεστή από το 3% στο 15% για τους φορολογικούς κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ανατρέπει τα δεδομένα για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, ανεβάζοντας σημαντικά το κόστος απόκτησης κατοικίας στην Ελλάδα.

Με βάση τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού, ο συνολικός φορολογικός λογαριασμός από τις μεταβιβάσεις θα φτάσει τα 959 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 60 εκατ. ευρώ ή 6,7% σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις για το 2026. Μόνο από τις αγοραπωλησίες ακινήτων το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει 697 εκατ. ευρώ, έναντι 653 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ άλλα 262 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές.

Και όλα αυτά χωρίς αύξηση των αντικειμενικών αξιών, με τον ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές και τον φόρο υπεραξίας να παραμένουν στον πάγο μέχρι το τέλος του 2027 και με το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για τις γονικές παροχές και τις δωρεές μεταξύ στενών συγγενών να διατηρείται σε ισχύ.

Αγώνας δρόμου για τους ξένους

Η αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς για τους αγοραστές από τρίτες χώρες δημιουργεί ουσιαστικά μια προθεσμία έξι μηνών, μέσα στην οποία όσοι σχεδιάζουν να αποκτήσουν κατοικία στην Ελλάδα έχουν κάθε λόγο να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους. Τα ποσά της πρόσθετης επιβάρυνσης είναι κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητα, όπως προκύπτει από τα ακόλουθα παραδείγματα:

Για κατοικία φορολογητέας αξίας 200.000 ευρώ ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6.000 σε 30.000 ευρώ.

Για ακίνητο αξίας 300.000 ευρώ ο φόρος εκτινάσσεται από 9.000 σε 45.000 ευρώ.

Για κατοικία αξίας 500.000 ευρώ η επιβάρυνση ανεβαίνει από 15.000 σε 75.000 ευρώ.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο η αναμενόμενη επίσπευση των αγορών από ξένους θα προκαλέσει νέες πιέσεις στις τιμές των κατοικιών κατά το πρώτο εξάμηνο, αλλά και ποια θα είναι η εικόνα της κτηματαγοράς μετά την ενεργοποίηση του αυξημένου φόρου. Σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ισχυρό, καθώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Από τις αγοραπωλησίες κατοικιών, επαγγελματικών ακινήτων και λοιπών κτισμάτων το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ότι θα εισπράξει 593 εκατ. ευρώ το 2027, έναντι 539 εκατ. ευρώ φέτος, ανεβάζοντας τον πήχη κατά 10%. Αντίθετα, μικρότερες εισπράξεις αναμένονται από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, για τις οποίες προβλέπονται έσοδα 104 εκατ. ευρώ, έναντι 114 εκατ. ευρώ το 2026.

Αξιοσημείωτη είναι και η πρόβλεψη για σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων από γονικές παροχές και δωρεές, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να ισχύει το ιδιαίτερα υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για τους στενούς συγγενείς που δικαιούνται την απαλλαγή. Οι σχετικές εισπράξεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 23,3%, φτάνοντας στα 74 εκατ. ευρώ από 60 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ από τις κληρονομιές το Δημόσιο προσδοκά έσοδα 188 εκατ. ευρώ, έναντι 186 εκατ. ευρώ το 2026.

Η εικόνα που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό αναδεικνύει τις δύο όψεις της ελληνικής κτηματαγοράς. Από τη μία πλευρά, το Δημόσιο προσδοκά αυξημένα φορολογικά έσοδα και οι ιδιοκτήτες επωφελούνται από την άνοδο των αξιών, ενώ από την άλλη, όσοι δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές τιμές αγοράς και αυξημένα ενοίκια. Μένει να φανεί εάν η νέα φορολογική επιβάρυνση των αγοραστών από τρίτες χώρες θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στη στεγαστική αγορά ή απλώς θα αλλάξει τον χρόνο πραγματοποίησης των συναλλαγών.

Διαβάστε επίσης:

Κομισιόν: Πράσινο φως στον προϋπολογισμό, αλλά καμπανάκι για την ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πιερρακάκης: Αναθεωρούμε προς τα πάνω όλες τις προβλέψεις της ελληνικής οικονομίας ως το 2030 – Το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 110% του ΑΕΠ

Αλωνίζουν τράπεζες και τραπεζίτες: Πανάκριβο το χρήμα για τα νοικοκυριά, «ψίχουλα» στις καταθέσεις και βαρύ το κόστος των προμηθειών