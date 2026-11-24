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Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε μια παράδοξη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, οι τράπεζες καταγράφουν ισχυρή κερδοφορία και υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Από την άλλη, η πραγματική οικονομία —νοικοκυριά και επιχειρήσεις— βιώνει μια από τις ακριβότερες αγορές χρήματος στην Ευρωζώνη, την ώρα που η ανταμοιβή για τους αποταμιευτές παραμένει καθηλωμένη. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το γ΄ τρίμηνο του 2026, που δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά με αναλυτική αποτύπωση του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ) βάσει του ν. 5317/2026, αποκαλύπτουν το πραγματικό κόστος του δανεισμού.

Η «παγίδα» της καταναλωτικής πίστης

Εκεί όπου το κόστος γίνεται ασφυκτικό είναι στις μικρές, καθημερινές ανάγκες και στην έκτακτη ρευστότητα. Όταν ένα νοικοκυριό στρέφεται στην πιστωτική κάρτα ως «μαξιλάρι» ασφαλείας, το πραγματικό ετήσιο κόστος (μαζί με τόκους και προμήθειες) αγγίζει κατά μέσο όρο το 21,23%. Ακόμη πιο επώδυνη είναι η χρηματοδότηση για την αγορά καταναλωτικών αγαθών: ενώ ένα απευθείας δάνειο από την τράπεζα κοστίζει 18,79%, όταν η αγορά γίνεται μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή, το ΣΕΠΕ εκτινάσσεται στο 29,71%.

Τα προσωπικά δάνεια κινούνται στο 16,51%, τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις (overdraft) στο 13,21%, ενώ ακόμη και τα δάνεια για υπηρεσίες υγείας ή εκπαίδευση φτάνουν το 10,79%, στα ίδια επίπεδα με τα δάνεια αγοράς αυτοκινήτου (10,45% απευθείας, 10,84% μέσω προμηθευτή). Η σύγκριση με την Ευρωζώνη είναι αποκαλυπτική: με βάση τα στοιχεία της ΕΚΤ, το επιτόκιο νέων καταναλωτικών δανείων τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 10,35%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 7,82% (ξεπερνώντας τον κατά 2,53 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ιταλία 9,18%, στην Πορτογαλία 8,83% και στην Ιρλανδία περιορίζεται στο 7,44%.

Στεγαστικά δάνεια: Ακριβά τα νέα, «κλειδωμένα» τα παλιά και πίσω από την Ευρώπη

Στη στεγαστική πίστη η εικόνα είναι διπλή, αλλά η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη δείχνει καθαρά την απόσταση που χωρίζει τον Έλληνα δανειολήπτη από τον μέσο Ευρωπαίο. Την ώρα που στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης η αποκλιμάκωση των επιτοκίων της ΕΚΤ μεταφράστηκε ταχύτερα σε πιο προσιτά στεγαστικά προγράμματα —ιδίως στα μακροχρόνια σταθερά επιτόκια που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά—, στην Ελλάδα τα νέα στεγαστικά δάνεια παραμένουν αισθητά ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ξεπερνώντας συχνά κατά μία έως μιάμιση ποσοστιαία μονάδα τον μέσο όρο της Ευρωζώνης). Το αποτέλεσμα είναι να επιβαρύνονται δυσανάλογα τα νέα ζευγάρια και οι οικογένειες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία εν μέσω ράλι τιμών στα ακίνητα. Χαμηλότερες ανάσες καταγράφονται μόνο σε στοχευμένα προϊόντα, όπως τα δάνεια ανακαίνισης κατοικίας (με μέσο ΣΕΠΕ 5,78%) και τα πράσινα δάνεια ενεργειακής αναβάθμισης (6,12%), τα οποία συνδέονται κυρίως με επιδοτούμενα προγράμματα.

Επιχειρηματικά δάνεια: Ρευστότητα για λίγους και ακριβότερο χρήμα από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές

Στον επιχειρηματικό τομέα, η πιστωτική επέκταση τροφοδοτείται κυρίως από τους μεγάλους ομίλους και τα έργα που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει εκτός τραπεζικού κάδρου λόγω αυστηρών κριτηρίων και απαιτήσεων για υψηλές εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ακόμη όμως και όσες επιχειρήσεις καταφέρνουν να χρηματοδοτηθούν, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους στην Ευρωζώνη: το μέσο κόστος επιχειρηματικού δανεισμού στην Ελλάδα παραμένει σταθερά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο —ιδίως στα μικρότερα δάνεια, κάτω του 1 εκατ. ευρώ, όπου η ψαλίδα με χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία ή η Ισπανία διευρύνεται αισθητά—, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος και περιορίζοντας τη δυνατότητα επενδύσεων.

Επιτόκια καταθέσεων: Το μεγάλο «άνοιγμα» της ψαλίδας σε σχέση με την Ευρώπη

Την ώρα που ο δανεισμός παραμένει πανάκριβος, οι καταθέτες στην Ελλάδα βλέπουν αποδόσεις που βρίσκονται στον πυθμένα της Ευρωζώνης. Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου —όπου βρίσκεται και ο κύριος όγκος των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών— παραμένουν πρακτικά καθηλωμένοι στο 0,03% έως 0,04%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης για τις καταθέσεις μίας ημέρας κινείται πολλαπλάσια υψηλότερα. Ακόμη πιο έντονη είναι η υστέρηση στις προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών, όπου τα ελληνικά επιτόκια υπολείπονται σταθερά του ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά περίπου μία με μιάμιση ποσοστιαία μονάδα (από τις χαμηλότερες επιδόσεις σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ). Έτσι, ενώ ο πληθωρισμός ροκανίζει σταθερά την αγοραστική αξία των χρημάτων, το περιθώριο επιτοκίου (spread) —η διαφορά δηλαδή ανάμεσα σε όσα εισπράττουν οι τράπεζες από τα δάνεια και όσα επιστρέφουν στους καταθέτες— παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Προμήθειες: Το «κρυφό» επιτόκιο της καθημερινότητας

Πέρα από τα επιτόκια, νοικοκυριά και επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπα με ένα πυκνό δίκτυο τραπεζικών προμηθειών. Από τις χρεώσεις για εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα, τις συνδρομές καρτών, τα έξοδα φακέλου και αξιολόγησης δανείων, μέχρι τις προμήθειες στα τερματικά POS που επιβαρύνουν τους επαγγελματίες, οι μη επιτοκιακές χρεώσεις λειτουργούν στην πράξη ως ένας μόνιμος «φόρος» στις ψηφιακές συναλλαγές. Παρά τις κατά καιρούς νομοθετικές παρεμβάσεις και τα πλαφόν σε βασικές συναλλαγές (όπως οι μεταφορές μικρών ποσών και οι πληρωμές λογαριασμών), ο όγκος των ψηφιακών συναλλαγών εξασφαλίζει στις τράπεζες σταθερά έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Συνολικά, η εικόνα της τραπεζικής πίστης στην Ελλάδα αναδεικνύει μια δομική ασυμμετρία: το κόστος του χρήματος τιμολογείται με όρους υψηλού ρίσκου για τον δανειολήπτη, η αποταμίευση δεν επιβραβεύεται και η καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση συνοδεύεται από υψηλές χρεώσεις, καθιστώντας τη χρηματοδότηση έναν από τους βασικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την οικονομική ανάσα της μεσαίας τάξης και της μικρής επιχειρηματικότητας.

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