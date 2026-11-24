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Σοβαρό περιστατικό σε σπίτι οικογένειας στο Ρέθυμνο. Ένας 17χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του με την 24χρονη αδερφή του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ανήλικο παιδί δεν ένιωθε καλά και εκλήθη το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η αδερφή του, που είχε την προσωρινή εποπτεία του ανήλικου, συνελήφθη και σχηματίστηκε για αυτήν, δικογραφία.

Η 42χρονη μητέρα του παιδιού απουσίαζε από το σπίτι. Ο 17χρονος, μετά την ιατρική περίθαλψη που έλαβε στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία του.

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