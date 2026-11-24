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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ευθύνονται για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια επί της οδού Σινώπης στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναζητούν δύο άτομα για την επίθεση. Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, τον εκρηκτικό μηχανισμό φέρεται να άφησε ένα άτομο που φορούσε κράνος και επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση επιχειρούν να διακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης και να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Πώς έγινε η έκρηξη

Η ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Σινώπης στη Νέα Ιωνία, έπειτα από τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού από αγνώστους.

Το κατάστημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό έξω από την καφετέρια, ο οποίος εξερράγη προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές. Οι άγνωστοι έχουν ενδεχομένως καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, στοιχείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί στην προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσουν.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης και ο εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησαν ολόκληρη τη γειτονιά. Κάτοικος που μένει σε κοντινή απόσταση, ακριβώς πίσω από το κατάστημα, περιέγραψε στην κάμερα ότι το σπίτι της τραντάχτηκε ολόκληρο, σαν να έγινε σεισμός.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που θα διενεργήσει έρευνα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και θα περισυλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού, ώστε να διαμορφωθεί εικόνα για τη συνδεσμολογία του.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες. Δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η έκρηξη δεν προκάλεσε πυρκαγιά, παρά την ισχύ του ωστικού κύματος.

O δήμαρχος Νέας Ιωνίας δήλωσε ότι «πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο – Δεύτερο περιστατικό μετά το καφέ στην Κασταμονής με την πολυκατοικία που κάηκε»

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