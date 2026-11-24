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Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια ενώ προφυλακιστέα κρίθηκαν ήδη δύο τραπεζικά στελέχη και ένας άνδρας που φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος».

Το κύκλωμα στο οποίο εμπλέκονται 15 άτομα, εξαρθρώθηκε μετά από επιχείρηση που οργανώθηκε από τους ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες – «βιτρίνες» για την έκδοση και αξιοποίηση δεκάδων εικονικών τιμολογίων, αλλά και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικονομική ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε στο Δημόσιο ανέρχεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος των 15 συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα δύο τραπεζικά στελέχη, ο αχυράνθρωπος και τρεις κατηγορούμενες γυναίκες οδηγήθηκαν χθες ενώπιον των ανακριτικών αρχών και απολογήθηκαν επί σειρά ωρών. Για τους τρεις άνδρες αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή τους, ενώ οι γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Οι δύο κατηγορούμενοι διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, στην Δυτική Ελλάδα και στην Αττική, σύμφωνα με την κατηγορία θεωρούνται πρόσωπα με κομβικό ρόλο και θέση στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης, ως συναρχηγοί της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική, αρνήθηκε τις κατηγορίες και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή. Όπως είπε, «η μόνη εμπλοκή μου αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται, για τις οποίες έστειλα τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμενους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς».

«Ταχυδακτυλουργική» ταχύτητα

Χαρακτηριστική της ταχύτητας με την οποία δρούσε η οργάνωση είναι μία από τις περιπτώσεις που εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές. Στις 25 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς πέντε εταιρειών 3,4 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρου. Μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου, τέσσερα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών μετέβησαν σε κεντρικό τραπεζικό κατάστημα της Αττικής και πραγματοποίησαν αναλήψεις συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις 41 λεπτά, από τις 11:36 έως τις 12:17.

Κατά τις αρχές, οι αναλήψεις πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση δύο διευθυντών τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι φέρονται να παρέκαμπταν τις προβλεπόμενες δικλίδες ασφαλείας, επιτρέποντας στα μέλη του κυκλώματος να αποσύρουν τεράστια ποσά σε μετρητά αμέσως μόλις πιστώνονταν οι επιστροφές φόρου. Σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για τις απολογίες τους οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και λογιστές, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει κεντρικό και κρίσιμο ρόλο στην δράση της εγκληματικής ομάδας.

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