Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει και επίσημα από σήμερα η Αθήνα με επίκεντρο την πλατεία Συντάγματος, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση για τη φωταγώγηση της πόλης.

Η γιορτή θα ξεκινήσει το απόγευμα, με μουσική και πολλές εκπλήξεις, ενώ το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου θα δοθεί με το άναμμα του εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το φυσικό έλατο ύψους 21 μέτρων, από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας, ένα από τα ψηλότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα, θα γίνει το φωτεινό σημείο αναφοράς των εορτών στην πόλη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στη φετινή γιορτινή διοργάνωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία των Χριστουγέννων ως περιόδου ελπίδας, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας.

Όπως σημείωσε, η πόλη έχει ήδη αρχίσει να αποκτά εορταστική εικόνα. Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας να συμμετάσχουν στην σημερινή εκδήλωση, τονίζοντας ότι η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στη μουσική, τη χαρά και τη συλλογικότητα.

Το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής στο Σύνταγμα

Η μουσική θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση, με το πρόγραμμα να ξεκινά στις 17:45 με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα παρουσιάσει γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Στις 18:30 τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα στην πλατεία Συντάγματος μέσα από τις μουσικές της επιλογές.

Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, ενώ στις 19:00 στη σκηνή θα εμφανιστεί η Μαρίνα Σπανού μαζί με τους μουσικούς της, σε μια συναυλία που θα δώσει ξεχωριστό μουσικό χαρακτήρα στο κέντρο της πόλης.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη στιγμή της βραδιάς θα ξεκινήσει στις 19:30 με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού να δίνουν μαζί το σύνθημα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Με χιλιάδες φωτάκια να φωτίζουν το έλατο, η πλατεία Συντάγματος θα μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό γιορτινό σκηνικό, σηματοδοτώντας την έναρξη των Χριστουγέννων στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση θα είναι προσβάσιμη και σε άτομα με προβλήματα ακοής, καθώς θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη Μαρία Βλάμη.

Πώς θα μεταμορφωθεί η πλατεία Συντάγματος

Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Αθήνας θα απλωθεί και φέτος σε κάθε γωνιά της πόλης, με το φως των αστεριών να γίνεται ο πρωταγωνιστής και να μεταμορφώνει δρόμους, πλατείες και γνώριμα σημεία της πρωτεύουσας σε ένα λαμπερό γιορτινό τοπίο.

Συγκεκριμένα, το έλατο της πλατείας Συντάγματος θα στολιστεί παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Φέτος, ξεχωρίζει και η γιορτινή γιρλάντα, που θα αγκαλιάσει τα κλαδιά του και θα δίνει τον εορταστικό τόνο και το πρωί.

Το δέντρο δεν θα είναι το μοναδικό γιορτινό στοιχείο στην πλατεία. Συνολικά, το Σύνταγμα θα στολιστεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή περίπου 168.000 λαμπιόνια.

Στις κολώνες της πλατείας, η οποία έχει ξεκινήσει να στολίζεται, θα τοποθετηθούν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελέσει σημείο διάδρασης για τους περαστικούς.

Την οδό Ερμού θα κοσμήσει και φέτος μία φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, μαζί με γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια, που συνδέουν οπτικά τον πεζόδρομο με το Σύνταγμα.

Έτσι, η πιο εμβληματική πλατεία της Αθήνας θα αποτελέσει το λαμπερό επίκεντρο μιας βραδιάς γεμάτης μουσική, εκπλήξεις και χριστουγεννιάτικη διάθεση, αλλά και το σημείο συνάντησης των γιορτινών περιπάτων στην πόλη.

Χριστουγεννιάτικη εικόνα σε ολόκληρη την Αθήνα

Ο εορταστικός διάκοσμος δεν θα περιοριστεί στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε εκτεταμένες παρεμβάσεις σε δρόμους, πλατείες και γειτονιές, με στόχο να αποκτήσει κάθε περιοχή τη δική της χριστουγεννιάτικη ταυτότητα.

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, τα γιορτινά φώτα συντηρήθηκαν, ανακατασκευάστηκαν και κατανεμήθηκαν εκ νέου, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε περισσότερα σημεία της πόλης.

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας θα αποκτήσει νέο εορταστικό φωτισμό με σύγχρονα υλικά, ενώ ανανεωμένος θα είναι ο φωτιστικός διάκοσμος και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην Πατησίων θα τοποθετηθούν διαφορετικά εναέρια χριστουγεννιάτικα στοιχεία, ενώ η Ερμού θα διακοσμηθεί με γιρλάντες και φωτεινά αστεράκια. Παράλληλα, δρόμοι όπως η οδός Αριστοτέλους θα αποκτήσουν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

Ο φετινός στολισμός περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία:

Tοποθετούνται συνολικά 77.220 μέτρα γιρλάντας , αγκαλιάζοντας 50 διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως πλατείες, δρόμους και δημόσια κτίρια, δημιουργώντας αίσθηση θαλπωρής.

, αγκαλιάζοντας 50 διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως πλατείες, δρόμους και δημόσια κτίρια, δημιουργώντας αίσθηση θαλπωρής. Εμπλουτίζεται το δίκτυο οδοφωτισμού με 1.958 επιστήλια φωτιστικά τοποθετημένα σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες, προσφέροντας γιορτινή λάμψη.

τοποθετημένα σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες, προσφέροντας γιορτινή λάμψη. 1.315 εναέρια διακοσμητικά εκτείνονται σε περισσότερα από 26 επιλεγμένα σημεία και οδικές αρτηρίες της πόλης.

και οδικές αρτηρίες της πόλης. 1.330 τεμάχια φωτοσωλήνες προσθέτουν γεωμετρία και ένταση στο γιορτινό σκηνικό, που αναδεικνύουν 44 διαφορετικές γειτονιές.

στο γιορτινό σκηνικό, που αναδεικνύουν 44 διαφορετικές γειτονιές. 62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις διάσπαρτες σε 60 πλατείες και πεζόδρομους της πόλης, θα αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης και photo spots για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης.

Διαβάστε επίσης

Αυτό είναι το ακριβότερο ιδιωτικό νησί που πωλείται σήμερα στην Ελλάδα – Το πωλητήριο των 35 εκατ. ευρώ και η ιστορία των ιδιοκτητών

Δωρεάν καυσόξυλα από δήμους της Αττικής: Από πού μπορείτε να τα προμηθευτείτε – Τα δικαιολογητικά

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα την Τετάρτη – Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ, δεμένα τα πλοία, τι ισχύει για τα σχολεία