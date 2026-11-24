Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το «Θρίλερ στην ΕΛΒΕΤΙΑ (SWITZERLAND)», της Τζοάνα Μάρεϊ-Σμιθ, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα θεατρικά έργα των τελευταίων ετών, με τη μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, Ρένη Πιττακή, και τον νεαρό ταλαντούχο Αλκιβιάδη Μαγγόνα, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Πέτρου Ζούλια, έκανε πρεμιέρα και δίνει ραντεβού με το κοινό κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης.

Το «Θρίλερ στην ΕΛΒΕΤΙΑ», που απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Νέου Αυστραλιανού Έργου στα Θεατρικά Βραβεία του Σύδνεϋ, το 2014, γνώρισε μεγάλη διεθνή επιτυχία και παρουσιάστηκε σε πολυάριθμες σκηνές ανά τον κόσμο. Το 2018 έκανε τη βρετανική του πρεμιέρα στο Βασιλικό Θέατρο του Μπαθ, λίγο πριν μεταφερθεί στο West End του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ψυχολογικά θρίλερ της διεθνούς δραματουργίας.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ εμπνευσμένο από τη ζωή και το έργο της σπουδαίας συγγραφέως Πατρίσια Χάισμιθ, δημιουργού του εμβληματικού ήρωα, Τομ Ρίπλεϋ, και συγγραφέως μυθιστορημάτων που σημάδεψαν την παγκόσμια λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.

Βρισκόμαστε στο 1994. Στο απομονωμένο σπίτι της στην ελβετική εξοχή, η Πατρίσια Χάισμιθ, μια ιδιόρρυθμη, αλκοολική και μονόχνοτη γυναίκα, περνά τις τελευταίες ημέρες της ζωής της πολεμώντας με τους δαίμονες του συγγραφικού της τέλματος. Αισθάνεται ότι δεν θέλει και ούτε μπορεί να γράψει πια.

Όταν ένας νεαρός, εκπρόσωπος εκδοτικού οίκου, o Έντουαρντ, φτάνει από τη Νέα Υόρκη με σκοπό να την πείσει να “επιστρέψει” στον διάσημο ήρωά της (Τομ Ρίπλεϋ), ξεκινά μια αναμέτρηση γεμάτη χιούμορ, ένταση, ψέματα, λογοτεχνικά παιχνίδια και απρόβλεπτες ανατροπές.

Η Τζοάνα Μάρεϊ-Σμιθ συνθέτει ένα καθηλωτικό έργο για την καλλιτεχνική δημιουργία, τη μοναξιά, την εμμονή, την εξουσία της αφήγησης και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει τη φαντασία από την πραγματικότητα. Η σχέση δημιουργού με το δημιούργημά του φαντάζει σπαρακτική, ακραία επικίνδυνη, βαθιά υπαρξιακή.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Χάισμιθ, η Ρένη Πιττακή, σε μια σπάνια και απαιτητική υποκριτική πρόκληση, συναντά το διπλό πρόσωπο του Έντουαρντ, που ερμηνεύει ο Αλκιβιάδης Μαγγόνας.

Με τη χαρακτηριστική του ικανότητα να αναδεικνύει σύνθετους χαρακτήρες και να μεταφέρει στη σκηνή ιστορίες που συνδυάζουν έντονη δραματουργία και ισχυρό συναισθηματικό αποτύπωμα, ο Πέτρος Ζούλιας καταπιάνεται αυτή τη φορά με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σύγχρονα έργα του διεθνούς ρεπερτορίου.

Η συνάντησή του με τη Ρένη Πιττακή σε ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχολογικό θρίλερ, τη βιογραφική μυθοπλασία και τη λογοτεχνική αναμέτρηση, αποτελεί μία από τις πλέον ξεχωριστές θεατρικές προτάσεις της φετινής σεζόν.

Στο πλευρό του Πέτρου Ζούλια συμπράττει μια ομάδα ξεχωριστών και καταξιωμένων συντελεστών: τη μετάφραση του έργου αναλαμβάνει η Λουΐζα Μητσάκου, τα σκηνικά υπογράφει η Άννα Ζούλια, τα κοστούμια η Ελένη Μανωλοπούλου και τους φωτισμούς η Μελίνα Μάσχα.

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Μίνως Μάτσας, προσθέτοντας ιδιαίτερο βάρος και ξεχωριστό ενδιαφέρον, με τη δική του διακριτή καλλιτεχνική σφραγίδα.

«Θρίλερ στην ΕΛΒΕΤΙΑ» της Τζοάνα Μάρεϊ-Σμιθ

της Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

ΠΑΙΖΟΥΝ

Ρένη Πιττακή και Αλκιβιάδης Μαγγόνας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Λουΐζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Απόστολος Καζαμίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 18:00

Διαβάστε επίσης:

«Κόκκαλο»: Η ελληνική θεατρική παράσταση που ξεσήκωσε Λονδίνο και Νέα Υόρκη ταξιδεύει στη Ρώμη – Πότε έρχεται στην Αθήνα

«O Φονιάς» του Μήτσου Ευθυμιάδη στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ – Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπίτου

«Το θέατρο ή τη ζωή σου» του Σταμάτη Φασουλή