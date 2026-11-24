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Η Nvidia επανέφερε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Τζένσεν Χουάνγκ, μόλις λίγες ημέρες αφότου είχε απορρίψει την πρότασή του να επιστρέψει στην εταιρεία κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης – και λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω αναφορών για εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Η εταιρεία δέχθηκε πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τον Χουάνγκ – και τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «έκλεισε τη συμφωνία» για να «πείσει» το διοικητικό συμβούλιο του τεχνολογικού κολοσσού να τον φέρει πίσω. Ωστόσο, τόσο ο Τραμπ όσο και η Nvidia αντιμετωπίζουν πλέον αντιδράσεις και από τα δύο κόμματα στο Κογκρέσο, ακριβώς τη στιγμή που ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου την επόμενη εβδομάδα.

Κέρδη λόγω… επιστροφής

Η επιστροφή του Διευθύνοντος Συμβούλου βοήθησε να τερματιστεί ένα σερί απωλειών διάρκειας μίας εβδομάδας στις αμερικανικές μετοχές –το οποίο είχε οδηγήσει τον δείκτη S&P 500 σε φάση διόρθωσης – και προσέθεσε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia. Η τιμή της μετοχής της Nvidia σημείωσε απότομη πτώση μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, αλλά εκτινάχθηκε κατά 31% μετά την επαναφορά του τη Δευτέρα, προσθέτοντας περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Παρόλα αυτά, η τιμή κλεισίματος της Nvidia παρέμεινε ελαφρώς χαμηλότερη από την τιμή ανοίγματος της Παρασκευής. Με το άνοιγμα των ασιατικών χρηματιστηρίων, η Nvidia κατέγραψε περαιτέρω κέρδη, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών και άλλων μετοχών στον τεχνολογικό τομέα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, δήλωσε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επιστροφή του εξυπηρετεί τα βέλτιστα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέφερε ότι έλαβε ενημέρωση από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν ενέχει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια. Μόλις την περασμένη Τρίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε δηλώσει ρητά ότι δεν σκόπευε να τον επαναφέρει στη θέση του. Υπενθυμίζεται ότι ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από την Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, κατόπιν αναφορών για εξωσυζυγικές σχέσεις –μεταξύ των οποίων και μία με μια γυναίκα, την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να διατηρεί δεσμούς με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει την ένταξη της Megaspeed –ενός πελάτη της Nvidia με έδρα τη Σιγκαπούρη – σε μαύρη λίστα επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, σε μια σύντομη συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia και τους «έπεισε» να επαναφέρουν τον Χουάνγκ. Ο Τραμπ επαίνεσε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επειδή ενήργησε «πολύ υπεύθυνα» επαναφέροντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η – μετοχική – σχέση Τραμπ και Nvidia

«Ζήτησαν διαβεβαιώσεις σχετικά με την απειλή για την εθνική ασφάλεια», είπε ο Τραμπ. «Και τους δώσαμε διαβεβαιώσεις, τουλάχιστον με βάση όλα όσα γνωρίζουμε. Και γνωρίζουμε πολλά». «Κάποιοι αναρωτιούνται: αποτελεί απειλή η παρουσία του; Όχι, απειλή αποτελεί το να τον χάσουμε», πρόσθεσε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ερωτήθηκε εάν οι απώλειες στη μετοχή της Nvidia, μετά την παραίτηση του Huang την περασμένη εβδομάδα, επηρέασαν την απόφασή του να παρέμβει προσωπικά. «Πιθανότατα ναι», απάντησε ο Τραμπ.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στην Nvidia. Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας αξίας 265.000 δολαρίων, ενώ τον Σεπτέμβριο πούλησε μετοχές αξίας έως και 15.000 δολαρίων. Έρευνα του BBC στα επίσημα οικονομικά στοιχεία που υπέβαλε ο ίδιος κατά τα τελευταία δύο χρόνια, αποκαλύπτει ότι αγόρασε μετοχές της Nvidia αξίας μεταξύ 23 και 86 εκατομμυρίων δολαρίων. Συγκεκριμένα, προέβη σε αγορές μετοχών της Nvidia σε 85 διαφορετικές περιπτώσεις, μέσω διαφόρων επενδυτικών λογαριασμών.

Η αξία αυτών των συμμετοχών ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από την πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής της Nvidia, η οποία συνέπεσε με την αποχώρηση του Χουάνγκ. Ο Τραμπ έχει επίσης προχωρήσει στην πώληση μέρους της συμμετοχής του στη Nvidia από τότε που ανέλαβε ξανά την προεδρία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει καταθέσει, μέσω 19 συναλλαγών πώλησης, αποκόμισε ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 10,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Λευκός Οίκος έχουν επανειλημμένα απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι ο ίδιος αποκόμισε κέρδη από την προεδρία του. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι «όλοι» κέρδιζαν χρήματα από την άνοδο των μετοχών, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τους επενδυτικούς του λογαριασμούς. Ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε ότι ο Τραμπ έχει μεταφέρει τις επιχειρήσεις του σε ένα καταπίστευμα (trust), το οποίο διαχειρίζονται οι γιοι του.

Πιέζει το Κογκρέσο για απαντήσεις

Η ένθερμη στήριξη του Τραμπ προς τον Χουάνγκ έρχεται παρά τις ανησυχίες Αμερικανών νομοθετών —συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Ρεπουμπλικανών— σχετικά με την προσωπική υπόθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη συμμόρφωση της Nvidia με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών. Ο Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο τον Ιανουάριο, χαρακτήρισε την απόφαση επαναφοράς του Χουάνγκ «αδικαιολόγητη, ανεύθυνη και ακατανόητη» και δεσμεύτηκε ότι το Κογκρέσο θα διεξαγάγει «μια ταχεία, ενδελεχή και ευρείας κλίμακας έρευνα».

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Τραμπ να εκποιήσει την εθνική ασφάλεια της Αμερικής για προσωπικό οικονομικό όφελος», δήλωσε, απηχώντας τις απόψεις πολλών νομοθετών που, τη Δευτέρα, υποστήριξαν ότι το Κογκρέσο οφείλει να θεσπίσει αυστηρή νομοθεσία για τον έλεγχο των εξαγωγών. Ο Χουάνγκ αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου την 1η Δεκεμβρίου, για μια κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση με τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δύο ημέρες αργότερα, έχει κληθεί να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Photo: Weibo

Η Γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν —η οποία πρόκειται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας μόλις οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του σώματος τον Ιανουάριο— χαρακτήρισε, σε δήλωσή της, την επαναφορά του ως «απερίσκεπτη» ενέργεια. «Η κυβέρνηση Τραμπ οφείλει επίσης να εξηγήσει στο Κογκρέσο ποια “εισήγηση” δόθηκε —και από ποια ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης— προκειμένου να υποστηριχθεί η επαναφορά του», πρόσθεσε η ίδια.

Αλλά, και οι Ρεπουμπλικάνοι ζήτησαν απαντήσεις. «Η Nvidia θα έπρεπε να είχε προχωρήσει χωρίς τον Huang, αγνοώντας την ανεξήγητη επιθυμία της κυβέρνησης να τον διασώσει», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον, ο οποίος προεδρεύει υποεπιτροπής της Βουλής για την κυβερνοασφάλεια. «Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε να κερδίσουμε την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και, ταυτόχρονα, να παραδίδουμε στην Κίνα την καλύτερη τεχνολογία μας. Πρέπει να ριχτεί άπλετο φως στο ποιος φέρει την ευθύνη». Ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Γερουσίας για τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο Ρεπουμπλικάνος Τομ Κότον, δήλωσε: «Η υπόθεση με τη Nvidia και τη Megaspeed αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου, και το ζήτημα δεν έχει λυθεί επειδή ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στη θέση του».

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