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Συνελήφθησαν οι τέσσερις ανήλικοι που επιτέθηκαν άγρια και ξυλοκόπησαν έναν 17χρονο το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία του Αγίου Θωμά στου Γουδή, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι τέσσερις δράστες είναι αλλοδαποί ανήλικοι: δύο Φιλιππινέζοι ηλικίας 13 και 17 ετών, ένας 14χρονος Γεωργιανός και ένας 13χρονος Αλβανός. Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να πήραν μέρος στην επίθεση σε βάρος του ανήλικου μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αιτία του περιστατικού ήταν προσωπική διαφορά. Το θύμα και οι δράστες γνωρίζονταν, και οι δεύτεροι φέρεται να είχαν στήσει καρτέρι στον 17χρονο, με σκοπό να «λύσουν» τις διαφορές τους με βίαιο τρόπο. Ο 17χρονος βρισκόταν στην πλατεία μαζί με την κοπέλα του.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο ακούγονται οι δράστες να απειλούν και να βρίζουν χυδαία τον 17χρονο, ο οποίος είχε μπει μπροστά για να προστατεύσει την κοπέλα του, και στη συνέχεια να τον ξυλοκοπούν.

Στο βίντεο, που καταγράφηκε νωρίς το απόγευμα, διακρίνονται θαμώνες σε καφετέριες και εστιατόρια της πλατείας να παρακολουθούν τις σκηνές βίας, χωρίς κανείς να επιχειρήσει να αποτρέψει τους δράστες. Λίγο αργότερα εμφανίζεται στο πλάνο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που κλήθηκε για να παραλάβει το θύμα.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στη μύτη και στο μάτι, και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του.

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