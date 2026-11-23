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Τον θαυμασμό του για το Ισραήλ και την πρόθεσή του να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στη χώρα, δηλώνοντας μάλιστα ότι φιλοδοξεί να γίνει «ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο». Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Γιούσεφ Ντορκόμ, ο οποίος απάντησε με εκτενή δήλωση, θέτοντας ζητήματα ιστορικής αλήθειας, κατοχής και δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού.



Στην δήλωσή του ο πρέσβης αναφέρει καταρχάς ότι «η Ελλάδα, λίκνο της δημοκρατίας και του διαλόγου, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη, λόγω της ιστορικής της κληρονομιάς, να προασπίζει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να υπερασπίζεται το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση».



Σε σχέση με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24NEWS, ο πρεσβευτής επισημαίνει ότι «οι διαφορές απόψεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Ωστόσο, η απεικόνιση της Παλαιστίνης ως αποκλειστικής ιστορικής πατρίδας ενός μόνο λαού και ο χαρακτηρισμός της ως «ημι-έρημου» αγνοεί την ιστορία του παλαιστινιακού λαού και τις βαθιές ρίζες του στην πατρίδα του εδώ και αιώνες».



Ο Ντορκόμ γράφει ότι πριν από το 1948 και την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ, «η Παλαιστίνη φιλοξενούσε ακμάζουσες πόλεις και χωριά, με σχολεία, εφημερίδες και αγορές. Η Ιερουσαλήμ, η Γιάφα και η Χάιφα αποτελούσαν κέντρα εμπορίου, δημοσιογραφίας και πολιτιστικής ζωής, ενώ γενιές Παλαιστινίων καλλιεργούσαν τη γη και έχτιζαν τις κοινότητές τους σε χωριά σε ολόκληρη τη χώρα.».



Συνεχίζει λέγοντας ότι «η Παλαιστίνη είναι η γενέτειρα του Ιησού Χριστού. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ενώ η Ιερουσαλήμ κατέχει διαχρονική θέση στην ιστορία της ζωής του και στις καρδιές των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κληρονομιά μεταφέρεται σήμερα από τους Παλαιστίνιους χριστιανούς, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λαού μας». Προσθέτει ότι «η Ελλάδα μοιράζεται έναν πνευματικό και ιστορικό δεσμό με αυτή την κληρονομιά, ο οποίος αντανακλάται στους μακροχρόνιους δεσμούς της με το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων».



Κατά τον πρεσβευτή «όταν επαινούνται οι οικονομικές και τεχνολογικές προόδους του Ισραήλ, η ευθύνη και η λογοδοσία του για την κατοχή και τον εκτοπισμό, καθώς και για τη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας, με τις καταστροφικές απώλειες ζωών και την εκτεταμένη καταστροφή, παραμένουν κεντρικά ζητήματα σε κάθε συζήτηση για τις πολιτικές του. Το ίδιο ισχύει και για την ευθύνη του Ισραήλ για την τρομοκρατία των εποίκων και την κατάληψη παλαιστινιακής γης στη Δυτική Όχθη».



Συνεχίζει λέγοντας ότι «η δέσμευσή μας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απαιτεί από εμάς, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, να απορρίψουμε τον αντισημιτισμό και, ταυτόχρονα, να απορρίψουμε τον ρατσισμό και την υποκίνηση εναντίον οποιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την άρνηση των δικαιωμάτων του. Κάθε δημόσιος λειτουργός έχει την ευθύνη να προασπίζει αυτές τις αρχές με τα λόγια και τις πράξεις του».



Ο πρεσβευτής καταλήγει απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας ότι «ο σεβασμός της ιστορικής αλήθειας απαιτεί την αναγνώριση και την αποδοχή της παρουσίας του παλαιστινιακού λαού στη γη του, καθώς και τον σεβασμό του δικαιώματός του να καθορίζει το δικό του μέλλον και να ζει με ελευθερία και αξιοπρέπεια στην πατρίδα του. Τα δικαιώματα αυτά είναι εγγενή και αναφαίρετα».





Αναλυτικά η δήλωση του Παλαιστίνιου πρέσβη

«Η Ελλάδα, λίκνο της δημοκρατίας και του διαλόγου, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη, λόγω της ιστορικής της κληρονομιάς, να προασπίζει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να υπερασπίζεται το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση. Έχοντας επίγνωση του καθήκοντός μου να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και της δέσμευσής μου για την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ Παλαιστίνης και Ελλάδας με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα, θεωρώ καθήκον μου να διευκρινίσω ορισμένα σημεία σε απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης.



Οι διαφορές απόψεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Ωστόσο, η απεικόνιση της Παλαιστίνης ως αποκλειστικής ιστορικής πατρίδας ενός μόνο λαού και ο χαρακτηρισμός της ως «ημι-έρημου» αγνοεί την ιστορία του παλαιστινιακού λαού και τις βαθιές ρίζες του στην πατρίδα του εδώ και αιώνες. Πριν από τη Νακμπά του 1948, η Παλαιστίνη φιλοξενούσε ακμάζουσες πόλεις και χωριά, με σχολεία, εφημερίδες και αγορές. Η Ιερουσαλήμ, η Γιάφα και η Χάιφα αποτελούσαν κέντρα εμπορίου, δημοσιογραφίας και πολιτιστικής ζωής, ενώ γενιές Παλαιστινίων καλλιεργούσαν τη γη και έχτιζαν τις κοινότητές τους σε χωριά σε ολόκληρη τη χώρα. Όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι του λαού μας ξεριζώθηκαν από τις πόλεις και τα χωριά τους κατά τη διάρκεια της Νακμπά, τα αρχεία, οι χάρτες, οι φωτογραφίες και οι εφημερίδες αυτών των κοινοτήτων παρέμειναν ως μαρτυρία για τις ζωές που είχαν χτίσει εκεί οι Παλαιστίνιοι επί γενεές.



Η Παλαιστίνη είναι η γενέτειρα του Ιησού Χριστού. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ενώ η Ιερουσαλήμ κατέχει διαχρονική θέση στην ιστορία της ζωής του και στις καρδιές των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κληρονομιά μεταφέρεται σήμερα από τους Παλαιστίνιους χριστιανούς, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λαού μας. Μαζί με τους μουσουλμάνους συμπατριώτες τους, έχουν συμβάλει στην οικοδόμηση των πόλεων και των χωριών της Παλαιστίνης και στη διατήρηση της κληρονομιάς και των ιερών τόπων της. Η Ελλάδα μοιράζεται έναν πνευματικό και ιστορικό δεσμό με αυτή την κληρονομιά, ο οποίος αντανακλάται στους μακροχρόνιους δεσμούς της με το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.



Όταν επαινούνται οι οικονομικές και τεχνολογικές προόδους του Ισραήλ, η ευθύνη και η λογοδοσία του για την κατοχή και τον εκτοπισμό, καθώς και για τη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας, με τις καταστροφικές απώλειες ζωών και την εκτεταμένη καταστροφή, παραμένουν κεντρικά ζητήματα σε κάθε συζήτηση για τις πολιτικές του. Το ίδιο ισχύει και για την ευθύνη του Ισραήλ για την τρομοκρατία των εποίκων και την κατάληψη παλαιστινιακής γης στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελευθερία κίνησης των Παλαιστινίων και τα μέτρα που στραγγαλίζουν την οικονομία τους, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Κάθε κράτος έχει καθήκον και υποχρέωση να σέβεται και να προασπίζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.



Η δέσμευσή μας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απαιτεί από εμάς, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, να απορρίψουμε τον αντισημιτισμό και, ταυτόχρονα, να απορρίψουμε τον ρατσισμό και την υποκίνηση εναντίον οποιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την άρνηση των δικαιωμάτων του. Κάθε δημόσιος λειτουργός έχει την ευθύνη να προασπίζει αυτές τις αρχές με τα λόγια και τις πράξεις του.



Κύριε Υπουργέ, ο σεβασμός της ιστορικής αλήθειας απαιτεί την αναγνώριση και την αποδοχή της παρουσίας του παλαιστινιακού λαού στη γη του, καθώς και τον σεβασμό του δικαιώματός του να καθορίζει το δικό του μέλλον και να ζει με ελευθερία και αξιοπρέπεια στην πατρίδα του. Τα δικαιώματα αυτά είναι εγγενή και αναφαίρετα.



Yussef Dorkhom

Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελληνική Δημοκρατία»

Εγκώμια Άδωνι για το Ισραήλ

Την στήριξή του στο Ισραήλ επανέλαβε χθες ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο i24NEWS, με αφορμή την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη χώρα. «Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο τιμήθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, με βραβείο και τον χαρακτηρισμό «ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ στον κόσμο».

Σήμερα συμμετείχε σε συνέδριο του ELNET, ενός οργανισμού που συχνά περιγράφεται ως μέρος του φιλοϊσραηλινού δικτύου επιρροής στην Ευρώπη, όπου για μία ακόμη φορά εξήρε τα επιτεύγματα του Ισραήλ και εξέφρασε την επιθυμία του για περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων

Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας με τίτλο «Innovation, Technology & Scientific Cooperation», ο υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, δήλωσε: “Είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό για εμάς στην Ελλάδα να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με το Κράτος του Ισραήλ. Θεωρώ ότι το Ισραήλ είναι μια θαυμαστή χώρα, ένα πραγματικό θαύμα της σύγχρονης ανθρώπινης ιστορίας. Έχει καταφέρει να διαθέτει κορυφαία ιατρική τεχνολογία, μερικά από τα καλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο, εξαιρετικούς γιατρούς και σημαντικά ιατρικά επιτεύγματα. Ως υπουργός Υγείας θέλω να συμβάλω στη μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας και αυτής της γνώσης από το Ισραήλ στην Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα προσφέρει πολύ καλύτερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στον ελληνικό λαό”.

Ο υπουργός ανέφερε ότι ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια πριν από δυόμισι χρόνια, τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέγραψε με τον τότε υπουργό Υγείας του Ισραήλ ένα Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της υγείας.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε οργανώθηκαν πολλές διαδικτυακές συναντήσεις, με την τεχνική υποστήριξη του Ισραήλ, και ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας πολλές ιδέες και πρακτικές τόσο από το Ισραήλ όσο και από την Ευρώπη. “Τις τελευταίες, όμως, εβδομάδες, με τη βοήθεια της πρέσβειράς του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Pninat Yannay, καταφέραμε να υπογράψουμε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με το Νοσοκομείο “Sheba”. Επισκέφθηκα το νοσοκομείο πριν από δύο ημέρες και έχουμε ήδη ξεκινήσει μια ιδιαίτερα μεγάλη συνεργασία με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή συγκροτούμε τις ιατρικές ομάδες που θα έρθουν εδώ, στο “Sheba”, προκειμένου να εκπαιδευτούν εκ νέου, να γνωρίσουν νέα πρωτόκολλα εργασίας και να συμβάλουν στη μεταφορά νέων ιατρικών τεχνολογιών από το Ισραήλ στην Ελλάδα, προωθώντας έτσι καλύτερες υπηρεσίες υγείας για τους δικούς μας πολίτες”, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog, τον υπουργό Εξωτερικών και Εσωτερικών του Ισραήλ Gideon Sa’ar καθώς και τον πρώην πρωθυπουργό Yair Lapid.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο κ. Γεωργιάδης μετέβη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπου τον υποδέχθηκε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄. Ο Υπουργός Υγείας παρέστη στη Δοξολογία και στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 21 ετών από την ενθρόνιση του Πατριάρχη, εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση.

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας πραγματοποίησε επισκέψεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Hadassah» και το Ιατρικό Κέντρο «Sheba», όπου συναντήθηκε με τις διοικήσεις και τους διευθυντές κλινικών, ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου ενημερώθηκε για τη λειτουργία των τμημάτων και συζήτησε τις προοπτικές μεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από το Ισραήλ στην Ελλάδα, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Μιλώντας σε ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι έχουν οικοδομηθεί πάνω σε εξαιρετικά στέρεες βάσεις, ενώ εξέφρασε τον σεβασμό του στον ισραηλινό λαό για όσα έχει καταφέρει μέσα σε λίγες δεκαετίες.

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