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Στη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, 23/11, στην Εύβοια αναφέρθηκε ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο σεισμός, μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 16:08 κοντά στη Λίμνη Ευβοίας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της περιοχής, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Από το Τόκιο, όπου βρίσκεται, ο καθηγητής σχολίασε τη σεισμική δόνηση μέσω ανάρτησης, γράφοντας: «Σεισμός μεγέθους 3.5 πριν από 20 λεπτά με επίκεντρο κοντά στο ρήγμα της Αταλάντης (κόκκινο αστέρι). Αισθητός και στην Αττική (κουκίδες στο χάρτη). Αν και βρίσκομαι στο Τόκυο παρακολουθώ τη σεισμικότητα και της Ελλάδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο. Εικόνα από το Ευρώ-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (Γαλλία)».

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