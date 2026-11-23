Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εβδομάδα πληρωμών των κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου για περίπου 4,3 εκατ. συνταξιούχους όλων των Ταμείων είναι αυτή που ξεκινάει σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Η πρώτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορά τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών.

Η επόμενη φάση των πληρωμών αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και αφορά τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μισθωτών.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές ύψους 1.342.580.546,38 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για 2.653.607 μη μισθωτούς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Μισθωτοί

Οι πληρωμές ύψους 1.111.720.122,14 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για 1.646.363 μισθωτούς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) , την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ράλι του φυσικού αερίου στα 94 ευρώ υπό το φόβο αυξημένης ζήτησης – Στα 92 δολάρια διαπραγματεύεται το Brent

Τράπεζες: Πακτωλός κερδών και μερισμάτων, αλλά δάνεια με το σταγονόμετρο για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις

«Γιορτές για Όλους»: Από τις 18 Δεκεμβρίου η έκπτωση για σε 26 κατηγορίες προϊόντων – Τι περιλαμβάνει η λίστα