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Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ή παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε νοσοκομείο του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ακόμη ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι υπόλοιποι 13 άνθρωποι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς, κυρίως λόγω της εισπνοής καπνού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς, στον πρώτο όροφο του νοσοκομειακού κτηρίου, στην ανατολική συνοικία Λίχτενμπεργκ.

Πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά γρήγορα, όμως ο καπνός είχε γεμίσει άλλα τμήματα του κτηρίου με αποτέλεσμα όσοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό να χρειαστεί να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Οι δυο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία, με την επίβλεψη εντατικολόγων.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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