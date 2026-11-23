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Χρήμα με το τσουβάλι για τους μετόχους, αλλά με το σταγονόμετρο για ένα μεγάλο μέρος της πραγματικής οικονομίας. Αυτή είναι η εικόνα που αναδεικνύεται από την ακτινογραφία των οικονομικών αποτελεσμάτων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για το εννεάμηνο του 2026. Από τη μία πλευρά, η Eurobank, η Εθνική, η Πειραιώς και η Alpha Bank εμφανίζουν κέρδη δισεκατομμυρίων, αυξάνουν τα έσοδά τους και προχωρούν σε γενναιόδωρες διανομές προς τους μετόχους τους. Από την άλλη, οι χρηματοδοτήσεις εξακολουθούν να κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στον επιχειρηματικό τομέα, με τα νοικοκυριά να απορροφούν συγκριτικά μικρό μερίδιο των νέων εκταμιεύσεων.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν. Αντιθέτως, τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση της πιστωτικής επέκτασης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιοι τελικά αποκτούν πρόσβαση στο τραπεζικό χρήμα και με ποιους όρους.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 συνολικά καθαρά κέρδη 3,82 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 3,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Eurobank παρουσίασε κέρδη 1,161 δισ. ευρώ, η Εθνική 996 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 893 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 766 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν συνολικά σε 6,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,2%, ενώ τα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες έφθασαν περίπου τα 2,2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 29,4%.

Με άλλα λόγια, οι τράπεζες εξακολουθούν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις από τις βασικές δραστηριότητές τους, την ώρα που η χρηματοδότηση σημαντικού μέρους της οικονομίας παραμένει ζητούμενο.

Η ευρωστία των αποτελεσμάτων αποτυπώνεται και στις αποφάσεις για τις ανταμοιβές των μετόχων. Οι τέσσερις τράπεζες έχουν προγραμματίσει ενδιάμεσες καταβολές προμερισμάτων συνολικού ύψους περίπου 690 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική προχωρά σε διανομή 230 εκατ. ευρώ, η Eurobank 214 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 124,2 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς περίπου 124 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ποσά που επιβεβαιώνουν ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει αφήσει οριστικά πίσω του την περίοδο των ζημιών και των ανακεφαλαιοποιήσεων. Ωστόσο, η αποκατάσταση της κερδοφορίας δεν έχει συνοδευτεί από ανάλογη διεύρυνση της πρόσβασης όλων των κατηγοριών δανειοληπτών στη χρηματοδότηση.

Πού πηγαίνουν τα νέα δάνεια

Η κατανομή των εκταμιεύσεων αποκαλύπτει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην επιχειρηματική και τη λιανική τραπεζική.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του εννεαμήνου, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πραγματοποίησαν εκταμιεύσεις συνολικού ύψους περίπου 35,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, σχεδόν 30 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε επιχειρηματικά δάνεια, ενώ περίπου 5,5 δισ. ευρώ αφορούσαν χρηματοδοτήσεις ιδιωτών.

Η Alpha Bank πραγματοποίησε εκταμιεύσεις περίπου 10,1 δισ. ευρώ, από τις οποίες 9,3 δισ. ευρώ αφορούσαν επιχειρήσεις και μόλις 750 εκατ. ευρώ ιδιώτες. Από το τελευταίο ποσό, περίπου 450 έως 500 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι αφορούσαν στεγαστικά δάνεια.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η Πειραιώς. Από τις συνολικές εκταμιεύσεις 9,3 δισ. ευρώ, τα 8,4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις, ενώ τα δάνεια λιανικής περιορίστηκαν σε 890 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, 589 εκατ. ευρώ αφορούσαν στεγαστικά και 302 εκατ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια.

Στην Eurobank, οι εκταμιεύσεις στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκαν σε 8,1 δισ. ευρώ, με 5,4 δισ. ευρώ να αφορούν επιχειρηματικά δάνεια και 2,7 δισ. ευρώ ιδιώτες. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε 490 εκατ. ευρώ, ενώ η καταναλωτική πίστη απορρόφησε 2,2 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα εμφάνισε εκταμιεύσεις περίπου 8 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, εκ των οποίων 6,8 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς επιχειρήσεις και 1,2 δισ. ευρώ προς ιδιώτες.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά την αύξηση των συνολικών χρηματοδοτήσεων, η τραπεζική πίστη εξακολουθεί να έχει έντονα επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Οι μικροί περνούν από στενό κόσκινο

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη όταν εξετάζεται η πρόσβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, που διαθέτουν οργανωμένα οικονομικά τμήματα, ισχυρούς ισολογισμούς, εμπράγματες εξασφαλίσεις και σταθερές ταμειακές ροές, έχουν περισσότερες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των τραπεζών.

Αντίθετα, για μια μικρή επιχείρηση, έναν αυτοαπασχολούμενο ή έναν επαγγελματία που επιδιώκει να χρηματοδοτήσει μια επένδυση ή να ενισχύσει τη ρευστότητά του, η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο απαιτητική.

Η εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας, τα φορολογικά στοιχεία, η βιωσιμότητα της δραστηριότητας, οι υφιστάμενες υποχρεώσεις και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την έγκριση μιας χρηματοδότησης.

Οι έλεγχοι αυτοί είναι απαραίτητοι για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου. Το πρόβλημα ανακύπτει όταν οι προϋποθέσεις αποκλείουν επιχειρήσεις που έχουν πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά δεν διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια ή τις εγγυήσεις που ζητούνται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Σεπτέμβριο του 2026 η ετήσια μεταβολή της χρηματοδότησης προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις παρέμεινε αρνητική στο 2,2%.

Την ίδια περίοδο, η συνολική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυξανόταν με ετήσιο ρυθμό 7,8%.

Η απόκλιση αυτή αποτυπώνει τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινείται η τραπεζική χρηματοδότηση.

Ακριβά δάνεια για όσους καταφέρουν να δανειστούν

Εκτός από τη δυνατότητα πρόσβασης, σοβαρό ζήτημα παραμένει και το κόστος του χρήματος.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Σεπτέμβριο του 2026 δείχνουν ότι το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 10,38%, ενώ στα καταναλωτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, έφθασε στο 14,61%.

Στα νέα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο το μέσο επιτόκιο ανήλθε σε 3,72%, ενώ στα νέα επιχειρηματικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 4,35%.

Την ίδια στιγμή, το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε μόλις στο 0,39%.

Η διαφορά ανάμεσα στην απόδοση των καταθέσεων και στο κόστος των χορηγήσεων εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή τραπεζικών εσόδων και να προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την κατανομή του οικονομικού οφέλους.

Το μεγάλο ερώτημα της επόμενης ημέρας

Οι τράπεζες έχουν κάθε λόγο να εμφανίζονται ικανοποιημένες από τις οικονομικές τους επιδόσεις. Η κερδοφορία αυξάνεται, οι ισολογισμοί έχουν εξυγιανθεί, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν περιοριστεί σημαντικά και οι μέτοχοι ανταμείβονται.

Όμως η εικόνα της τραπεζικής ευημερίας δεν αρκεί για να περιγράψει τις συνθήκες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Η πραγματική πρόκληση είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα για τις μικρότερες επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά, χωρίς να υπονομεύεται η ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσα δισεκατομμύρια δανείζουν οι τράπεζες, αλλά και σε πόσους φθάνουν αυτά τα χρήματα.

Και όσο οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ χιλιάδες μικρότεροι υποψήφιοι δανειολήπτες δυσκολεύονται να περάσουν από το τραπεζικό κόσκινο, τόσο θα παραμένει ανοιχτό ένα κρίσιμο ερώτημα: Η εντυπωσιακή κερδοφορία των τραπεζών μετατρέπεται σε ανάλογο όφελος για το σύνολο της πραγματικής οικονομίας;

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