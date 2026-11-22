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Στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν για δεύτερο βράδυ τα δύο μικρά παιδιά συριακής καταγωγής, τα οποία εντοπίστηκαν μόνα τους μέσα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, έπειτα από κινητοποίηση της Αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου (21/11). Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα του σπιτιού, καθώς τα παιδιά έκλαιγαν επί ώρες χωρίς να ανταποκρίνεται κάποιος ενήλικας. Στο εσωτερικό αντίκρισαν εικόνες εγκατάλειψης και ιδιαίτερα κακές συνθήκες υγιεινής, ενώ στη συνέχεια φρόντισαν τα ανήλικα, τους άλλαξαν ρούχα και τους εξασφάλισαν φαγητό. Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων.

Θεσσαλονίκη: Το τηλεφώνημα των γειτόνων και η κινητοποίηση της Αστυνομίας

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένοικοι πολυκατοικίας στην οδό Γιάννη Χαλκίδη, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, ανησύχησαν από τα επίμονα κλάματα δύο μικρών παιδιών που ακούγονταν επί ώρες από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Στις 23:15, ένας από τους ενοίκους αποφάσισε να ειδοποιήσει την Άμεση Δράση, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια των ανηλίκων.

Στο σημείο έφτασε περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι βρήκαν συγκεντρωμένους αρκετούς γείτονες. Όπως τους ανέφεραν, οι φωνές και τα κλάματα των παιδιών ακούγονταν ήδη από τις 17:00 εκείνης της ημέρας, ενώ παρόμοια περιστατικά είχαν παρατηρήσει και τις προηγούμενες ημέρες.

Οι ένοικοι εξήγησαν ότι δεν γνώριζαν την οικογένεια, καθώς είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πολυκατοικία.

«Ακούμε τα παιδιά να κλαίνε από τις 5 το απόγευμα. Ανησυχούμε γι’ αυτά και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι γονείς τους γιατί μετακόμισαν πρόσφατα στην πολυκατοικία», φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς.

Προσπάθησαν να μπουν από μπαλκόνι – Τελικά έσπασαν την πόρτα

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι δύο αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι στο διαμέρισμα δεν βρισκόταν κάποιος ενήλικας.

Παρότι καλούσαν επανειλημμένα τα παιδιά να ανοίξουν την πόρτα, δεν λάμβαναν απάντηση. Τα ανήλικα, που είναι συριακής καταγωγής, δεν καταλάβαιναν τις οδηγίες των αστυνομικών στα ελληνικά, ενώ συνέχιζαν να κλαίνε και να φωνάζουν.

Ένας από τους αστυνομικούς επιχείρησε να εντοπίσει εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στο διαμέρισμα, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να περάσει από γειτονικό μπαλκόνι ή από μπαλκόνι άλλου ορόφου. Ωστόσο, οι προσπάθειές του δεν απέδωσαν.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο κινδύνου για τη ζωή και την ασφάλεια των παιδιών, κρίνοντας από την ηλικία τους και τα συνεχή κλάματα.

Παράλληλα, ενημερώθηκε το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, το οποίο επικοινώνησε με τον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο εισαγγελέας ζήτησε να αναζητηθεί κλειδαράς, ώστε να εξασφαλιστεί η είσοδος στο διαμέρισμα.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με επαγγελματίες, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να βρεθεί διαθέσιμος κλειδαράς.

Μπροστά στον κίνδυνο για τα παιδιά και καθώς ο χρόνος περνούσε, οι δύο αστυνομικοί αποφάσισαν να σπάσουν την πόρτα και να εισέλθουν στο σπίτι.

Εικόνες εγκατάλειψης στο διαμέρισμα – Ο αστυνομικός που άλλαξε πάνα στον 2χρονο

Η κατάσταση που αντίκρισαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το σπίτι ήταν εξαιρετικά ακατάστατο, με σκουπίδια, βρωμιές, πεταμένα ρούχα και διάφορα αντικείμενα στο πάτωμα, ενώ οι συνθήκες υγιεινής χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα κακές.

Μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν ένα αγοράκι δύο ετών και ένα μικρό κορίτσι. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι είναι τριών ετών, ενώ σε μεταγενέστερο δημοσίευμα αναφέρεται ως τεσσάρων ετών.

Το δίχρονο αγόρι βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση ως προς την καθαριότητά του, καθώς ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες και έκλαιγε γοερά. Το κορίτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν σε καλύτερη κατάσταση.

Ένας από τους αστυνομικούς πήρε στην αγκαλιά του το αγοράκι, το καθησύχασε και του άλλαξε την πάνα και τα ρούχα, προκειμένου να το καθαρίσει και να το φροντίσει.

Στη συνέχεια, οι δύο αστυνομικοί μετέφεραν τα παιδιά στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων.

Εκεί, σύμφωνα με το protothema.gr, ο αστυνομικός που είχε φροντίσει τον δίχρονο αναζήτησε φαγητό για τα δύο αδελφάκια και τους έδωσε μακαρόνια και πατάτες, καθώς τα παιδιά χρειάζονταν άμεση φροντίδα.

Η εμφάνιση της μητέρας και του συντρόφου της – Τι υποστήριξαν στους αστυνομικούς

Λίγη ώρα μετά την επέμβαση της Αστυνομίας εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα των παιδιών, συριακής καταγωγής, και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής, με τον οποίο διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι δύο ενήλικες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από την είσοδο της πολυκατοικίας όσο εξελισσόταν η αστυνομική επιχείρηση, χωρίς να προσεγγίζουν τους αστυνομικούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρέμεναν στον χώρο δίνοντας την εντύπωση περαστικών και πλησίασαν την πολυκατοικία μόνο αφότου αποχώρησε το περιπολικό που μετέφερε τα παιδιά.

Τότε έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικό του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ο οποίος τους σταμάτησε και ζήτησε τα στοιχεία τους.

Όπως φέρονται να υποστήριξαν, δεν επέστρεψαν νωρίτερα στο διαμέρισμα επειδή είδαν συγκεντρωμένο κόσμο και αστυνομικούς και φοβήθηκαν.

Οι δύο ενήλικες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έδωσαν διάφορες εξηγήσεις σχετικά με την πολύωρη απουσία τους και τις συνθήκες υπό τις οποίες είχαν αφήσει τα παιδιά μόνα τους.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η μητέρα και ο σύντροφός της ήταν ιδιαίτερα προσεγμένοι στην εμφάνισή τους, με τις ίδιες πηγές να σχολιάζουν χαρακτηριστικά ότι ήταν ντυμένοι «σαν να πήγαιναν στα μπουζούκια».

Όπως έγινε γνωστό από την Ελληνική Αστυνομία, και οι δύο συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων.

Στο Ιπποκράτειο για δεύτερο βράδυ τα παιδιά – Αναμένεται απόφαση για τη φιλοξενία τους

Τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παραμένουν υπό την προστασία και τη φροντίδα του προσωπικού.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η παραμονή τους στην παιδιατρική κλινική και στο αρμόδιο Τμήμα Υποδοχής δεν συνδέεται με την ανάγκη αντιμετώπισης κάποιας ασθένειας, αλλά με τη φύλαξη και την ασφαλή φιλοξενία τους.

Τα δύο ανήλικα θα περάσουν και δεύτερο βράδυ στο νοσοκομείο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες και να αποφασιστεί πού και υπό ποιες συνθήκες θα συνεχιστεί η διαβίωσή τους.

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