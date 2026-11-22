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Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι τείνει στο να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την Πρωτοχρονιά, εάν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία, απορρίπτοντας τις συνεχιζόμενες διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη ως άνευ νοήματος.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους Ιρανούς διαπραγματευτές ότι κωλυσιεργούν, ενώ συνεχίζουν να κλιμακώνουν τις εχθροπραξίες μετά τις αμερικανικές εκλογές.

«Είναι πιο επιθετικοί τώρα απ’ ό,τι πριν από τις εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς αξιωματούχους «επαγγελματίες χορευτές κλακετών». «Μιλούν συνεχώς, το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν, αλλά όλα αυτά είναι μ…», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ προκάλεσε την Τεχεράνη να αμφισβητήσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ: «Ελπίζω να το κάνουν, θα καταλήξουν όλοι στον βυθό της θάλασσας, όπως και το υπόλοιπο ναυτικό τους».

Στο μεταξύ, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει ξανά σε ιρανικές πόλεις. Όταν ρωτήθηκε για την αναζωπύρωση των ταραχών, ο Τραμπ απηύθυνε μήνυμα προς τους διαδηλωτές: «Συνεχίστε να διαδηλώνετε».

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