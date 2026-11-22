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Πέντε παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλα δύο τραυματίστηκαν σήμερα (22/11) κατά την έκρηξη νάρκης στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, η έκρηξη προκλήθηκε από νάρκη που είχε “αφεθεί στο σημείο” την εποχή που ο Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν στην εξουσία.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο χωριό Ουμ Χουζάιμ, στην αγροτική περιφέρεια της επαρχίας Ιντλίμπ.

Νάρκες και πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί παραμένουν διασκορπισμένα σε όλη τη Συρία, έπειτα από 13 και πλέον χρόνια εμφυλίου πολέμου κατά τη διάρκεια του οποίου τα διάφορα στρατόπεδα τοποθέτησαν νάρκες σε περιοχές της χώρας.

Μεταξύ της πτώσης του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024 και των αρχών Σεπτεμβρίου φέτος, ένας μηχανισμός συντονισμού εθνικής εμβέλειας, υπό τη διεύθυνση της Υπηρεσίας για τη δράση κατά των ναρκών των Ηνωμένων Εθνών (UNMAS), κατέγραψε 1.337 περιστατικά που αφορούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς, τα οποία προκάλεσαν 2.375 θανάτους και τραυματισμούς, εκ των οποίων περισσότερα από 850 είχαν θύματα παιδιά.

Ο Σάιμον Τζάκσον, επικεφαλής του προγράμματος για τη Συρία της μη κυβερνητικής οργάνωσης HALO Trust, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Σεπτέμβριο ότι οι νάρκες και τα εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου προκαλούσαν, κατά μέσο όρο, έναν θάνατο ή έναν τραυματισμό κάθε έξι ώρες.

Η Συρία κατέγραψε πέρυσι τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από νάρκες και εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου παγκοσμίως, με 1.600 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους ή να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο το Παρατηρητήριο για τις νάρκες και τα πυρομαχικά διασποράς.

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