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Το περασμένο Σάββατο (21/11) ένοικοι πολυκατοικίας και γείτονες στην οδό Γιάννη Χαλκίδη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης άκουγαν για ώρες από ένα διαμέρισμα τα επίμονα κλάματα δυο μικρών παιδιών, ώσπου ανήσυχος κάποιος ένοικος έσπευσε στις 11:15 το βράδυ και τηλεφώνησε στην άμεση δράση αναφέροντας το συμβάν.

Σε χρόνο ρεκόρ έφτασε στο σημείο ένα περιπολικό της άμεσης δράσης με δυο αστυνομικούς όπου και βρήκαν αρκετούς γείτονες να τους περιμένουν οι οποίοι ανησυχούσαν για τα παιδιά που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου. Οι γείτονες όπως ανέφεραν αμέσως στους αστυνομικούς άκουγαν εδώ και μέρες κλάματα και φωνές μικρών παιδιών αλλά δεν γνώριζαν που έμεναν εντός του σπιτιού καθώς όπως είπαν στους αστυνομικούς «μετακόμισαν πρόσφατα και δεν τους ξέρουμε καθόλου».

«Ακούμε τα παιδιά να κλαίνε από τις 5 το απόγευμα. Ανησυχούμε γι’ αυτά και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι γονείς τους γιατί μετακόμισαν πρόσφατα στην πολυκατοικία» είπαν οι γείτονες στους δυο αστυνομικούς.

Με βάση πληροφορίες από το protothema.gr οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν αμέσως ότι ουδείς ενήλικας βρισκόταν εντός του διαμερίσματος ενώ και στις εκκλήσεις τους προς τα παιδιά που φώναζαν και έκλαιγαν δεν έπαιρναν καμία απόκριση αφού τα παιδιά ήταν αλλοδαπά και δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγαν οι αστυνομικοί που τους καλούσαν να ανοίξουν την πόρτα.

Ένας εκ των δύο αστυνομικών προσπάθησε να βρει σημείο πρόσβασης του συγκεκριμένου διαμερίσματος από κάποιο παρακείμενο μπαλκόνι, ακόμα και από μπαλκόνι άλλου ορόφου, προκειμένου να εισέλθει σε αυτό χωρίς όμως επιτυχία. Στην συνέχεια οι δυο αστυνομικοί ενημέρωσαν το κέντρο της άμεσης δράσης ότι υπάρχει προφανής κίνδυνος ζωής για τα παιδιά που είχαν καταλάβει από τις φωνές και τα κλάματα ότι ήταν πολύ μικρά παιδιά ενώ ενημερώθηκε και το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής των Αμπελόκηπων αστυνομικοί του οποίου ενημέρωσαν τον εισαγγελέα ο οποίος ζήτησε να βρεθεί κλειδαράς.

Παρά τα αλλεπάλληλα τηλέφωνα σε πολλούς επαγγελματίες δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί κάποιος κλειδαράς για να ανοίξει την πόρτα οπότε οι δυο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εκτιμώντας ότι το σοβαρό ενδεχόμενο του κινδύνου ζωής για τα παιδάκια, πήραν την απόφαση και έσπασαν την πόρτα.

Ο αστυνομικός που άλλαξε την πάνα και τα μακαρόνια που τους τάισε

Η εικόνα που αντίκρυσαν με βάση πληροφορίες του protothema.gr λύγισε τους δυο έμπειρους αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Το σπίτι ήταν κυριολεκτικά αχούρι, με σκουπίδια, βρωμιές, ρούχα κ.λπ. ήταν όλα στο πάτωμα. Το 2χρονο αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες και έκλαιγε γοερά. Τότε ένας εκ των δυο αστυνομικών τον πήρε αγκαλιά και στην συνέχεια του άλλαξε πάνα και τα ρούχα. Το 4χρονο κοριτσάκι ήταν σε καλύτερη κατάσταση.

Οι δυο αστυνομικοί πήραν τα δυο παιδάκια και τα πήγαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων ενώ σύμφωνα με το protothema.gr ο αστυνομικός που άλλαξε την πάνα και τα ρούχα του μικρού αγοριού, φρόντισε να βρει φαγητό και να ταΐσει μακαρόνια και πατάτες τα δυο μικρά παιδάκια.

Καλοντυμένοι η μάνα και ο σύντροφος της

Η μητέρα των δυο παιδιών είναι από την Συρία και ο σύντροφος της είναι Παλαιστίνιος και είναι αξιοσημείωτο ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας με τους αστυνομικούς βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την είσοδο της πολυκατοικίας προσποιούμενοι ότι είναι απλά περαστικοί.

Μόλις όμως αποχώρησε το περιπολικό με τα δυο παιδιά πλησίασαν και έγιναν αντιληπτοί από έναν αστυνομικό του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων ο οποίος τους ζήτησε τα στοιχεία τους. Οι δυο τους αιτιολογήθηκαν ότι δεν πήγαν στο σπίτι τους επειδή είδαν την αστυνομία και κόσμο μαζεμένο και ότι φοβήθηκαν. Στο Τμήμα Ασφαλείας όπου τους πήγαν σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες είπαν διάφορες δικαιολογίες τις πολλές ώρες απουσίας τους και εγκατάλειψης των δυο μικρών παιδιών ενώ και οι δυο ήταν τόσο καλά ντυμένοι «σαν να πήγαιναν στα μπουζούκια».

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