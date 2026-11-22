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Τη στιγμή που ξεκίνησε η καταδίωξη γυναίκας οδηγού το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στη Δάφνη, η οποία κατέληξε στη λεωφόρο Συγγρού με τη σύλληψή της, καταγράφει βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα.

Η καταδίωξη ξεκίνησε στη Δάφνη, στη συμβολή των οδών Μιχαλοπούλου και Βύρωνος. Η γυναίκα είχε σταθμεύσει και περίοικοι αντιλαμβανόμενοι πως είναι σε σύγχυση κάλεσαν την αστυνομία. Σε βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, απεικονίζονται δύο περιπολικά να φτάνουν στο σημείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, μπήκε στο αυτοκίνητο, κλείδωσε τις πόρτες, πάτησε γκάζι και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Η γυναίκα, η οποία έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία της, έως ότου την περικύκλωσαν και την σταμάτησαν στη Συγγρού. Μεγάλη ομάδα αστυνομικών, με περιπολικά και μοτοσικλέτες, κύκλωσαν ένα ασημί Opel Corsa και κατέβασαν την οδηγό του, την οποία στη συνέχεια συνέλαβαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Η γυναίκα οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική με εντολή εισαγγελέα.

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